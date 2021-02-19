Свердловская железная дорога в 2021 году обновит более 500 километров пути

В 2021 году на Свердловской железной дороге всеми видами ремонта планируется обновить 501,9 км пути (соответствует уровню прошлого года), заменить 192 комплекта стрелочных переводов. Сезон путевых работ стартует в апреле и продлится до ноября.

Перед железнодорожниками стоит задача повысить безопасность и надежность инфраструктуры на наиболее загруженных направлениях: Екатеринбург - Пермь - Чепца, Пермь - Соликамск, Арамиль - Седельниково - Решеты (южный обход Екатеринбурга), Екатеринбург - Войновка - Называевская, Войновка - Коротчаево.

СвЖД входит в число железных дорог с высокой интенсивностью движения. На участках Транссиба ремонт будет идти во время технологических "окон" (перерывов в движении поездов) продолжительностью не более 24 часов, что обусловлено значительными размерами грузового и пассажирского движения на данном направлении. На остальных двухпутных линиях будет применяться технология "закрытого перегона", когда ремонтируемый участок закрывается для движения на несколько суток, поезда идут по соседнему пути. За этот период выполняется полный комплекс работ, включая обновление земляного полотна и инженерных сооружений (мостов, водопропускных труб, водоотводов и т. д.). При такой технологии достигается значительная экономия времени и материальных ресурсов.

Для увеличения пропускной способности магистрали на время ремонтной кампании для поездов будут разработаны специальные графики. Это позволит оперативно регулировать движение и не допустить сбоев в перевозочном процессе.

Для информирования грузоотправителей на сайте ОАО "РЖД" размещена интерактивная карта ремонтно-путевых работ на 2021 год, а также помесячный план-график с указанием конкретных участков. Благодаря данной информации клиенты компании смогут точнее планировать логистику.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"