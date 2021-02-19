В Екатеринбурге лейтенант помог семье выбраться из горящего дома

В конце прошлого года на окраине Екатеринбурга сгорел частный дом. И все могло бы закончиться трагедией, если бы не смелый поступок молодого военного, о котором стало известно только сейчас.

Днем 25 декабря 26-летний лейтенант Максим Крамаренко командир взвода связи авиационного объединения Центрального военного округа ехал на такси после обеда через поселок Горный Щит и увидел, что из дома валит дым. В оконном проеме на втором этаже он заметил девочку.

⁃ Я попросил таксиста остановить машину и побежал через кусты, по сугробам, перескакивая заборы между участками. Горел дом, который только строился, у него никакого ограждения еще не было. Подбежал к нему и крикнул девочке, чтобы она прыгала, но она боялась и отказывалась, - рассказал он "РГ".

Тогда военный заскочил в окно на первом этаже, которое было открыто. В доме оказались еще одна девочка, мама и бабушка.

⁃ Они бегали из угла в угол, видимо, пытались собрать вещи, чтобы спасти их. Я выпрыгнул обратно на улицу, посмотрел наверх, девочки уже не было, а из окна виднелись языки пламени. Бросился в дом, к лестнице. Оказалось, что девочка додумалась скатиться с нее, с ней все было в порядке. Потом я вытащил по очереди детей из дома на улицу через окно, - рассказал лейтенант.

К тому моменту, как они оказались на улице, весь второй этаж был объят пламенем. Женщины же до сих пор были в доме. Лейтенант звал их выбраться через окно, но они не обращали на него внимания - пошли через главный вход. Снова забравшись в дом, Максим помог женщинам прорваться на улицу сквозь объятую пламенем дверь. Одна из них обожгла ноги, но выйти на улицу им все же удалось.

Дом начал рушиться, а мать, оказавшись на улице, зачем-то снова побежала внутрь. Крамаренко признается: был на эмоциях, поэтому накричал на нее: просил подумать о своей жизни, о детях, напомнил, что документы можно восстановить, а вещи - купить. Женщина немного успокоилась и вернулась назад.

⁃ Было холодно, а девочки в одних футболках. Я расстелил куртки на землю, посадил их. Младшая жаловалась, что не чувствует ног, я их растер. Потом прибежал сосед, сказал, что в доме есть газовый баллон, и он может взорваться. Я отвел семью на безопасное расстояние и попросил соседей пригнать машину, чтобы можно было их отогреть, - говорит молодой человек.

Когда автомобиль подъехал, Максим убедился, что все нормально, и отправился на службу.

С момента как начал дом гореть, прошло минут 20. Лейтенант оказался на месте до приезда пожарных: происшествие случилось в садовом товариществе, многие дома зимой пустуют и позвать на помощь было некому.

Позже Максима нашел сосед погорельцев, он явился на КПП воинской части, чтобы рассказать о случившемся командиру. Нашел героя и отец семейства, поблагодарил и рассказал, что с девочками все в порядке, а одна из женщин некоторое время провела в реанимации, но все в итоге закончилось хорошо.

- Страха вроде не чувствовал, - вспоминает военный. - Было такое состояние, когда не думаешь ни о чем. Инстинкт что ли заработал. Хотелось быстрее успеть помочь. Я не раздумывал, сразу побежал. Это потом уже, когда узнал про баллон, подумал, что если бы он рванул…

Лейтенант Крамаренко учился в военно-воздушной академии в Воронеже и служит в войсках уже семь лет. Говорит, что инструктажи по пожарной безопасности у них проводятся регулярно, но в этой ситуации ему больше помог навык бега по полосе препятствий. Правда, когда носился по участкам, потерял шапку - ее потом вернули ему.

Кстати

По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило в 15:20. В 15:54 огонь локализовали, в 16:34 открытое горение ликвидировали. Проливка и разбор конструкций завершились только к 20:39. Площадь пожара составила сто квадратных метров.