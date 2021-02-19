В Екатеринбурге загорелась квартира в 12-этажном доме

В Екатеринбурге заканчивают тушить пожар в 12-этажном жилом доме на улице Ангарская.

Как передает пресс-служба МЧС Свердловской области, сообщение о возгорании на четвертом этаже поступило в экстренные службы в 09:50 по местному времени.

Еще до прибытия спасателей из дома вышли 16 человек (в том числе - трое детей). Еще 30 жильцов (среди которых было семеро детей) вывели пожарные, предварительно надев на них дыхательные маски. По информации к этому часу, никто в результате происшествия не пострадал.

"Тушение пожара осложнялось плотной задымленностью и большим количеством автомобилей во дворе, которые мешали пожарной технике", - уточнили в МЧС.

В течение часа удалось ликвидировать открытое горение, площадь пожара оставила 30 квадратных метров. Причина ЧП выясняется.