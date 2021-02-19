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19.02.2021 15:09
Рубрика: Власть

В России запускают онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег

Росфинмониторинг запускает так называемый личный кабинет правоохранительных органов для обмена информацией в целях борьбы с отмыванием денег. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин.

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По его словам, на платформе в онлайн-режиме будет производиться обмен оперативной обстановкой, работа по конкретным запросам и ситуациям, а также обучение.

Уже в этом году к онлайн-сервису будут подключены все правоохранительные органы. В перспективе планируется подключить к личному кабинету также государственные органы, работающие по антиотмывочной системе, добавил Чиханчин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство Росфинмониторинг

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