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Рубрика: В мире

Власти Франции разрешат проведение фестивалей с участием пяти тысяч человек

Власти Франции планируют разрешить в конце весны и летом проведение фестивалей и концертов, если на них будут присутствовать не более пяти тысяч человек. Об этом в четверг заявила министр культуры страны Розлин Башло по итогам встречи с представителями мира культуры.

Фото: Reuters
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В условиях пандемии министр обозначила несколько условий для возобновления деятельности. В первую очередь, это сокращение численности зрителей. Цифра - пять тысяч - была согласована с представителями отрасли, пишет ТАСС. Но даже участие такого числа граждан будет возможно при условии наличия для всех сидячих мест, а также соблюдения зрителями дистанции и использования масок.

В отдельных случаях власти готовы оказать помощь тем фестивалям, где сидячие места ранее не были предусмотрены, и компенсировать расходы на строительство трибун. Кроме того, 15 миллионов евро будут выделены для записи мероприятий, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию через интернет. В случае улучшения ситуации с коронавирусом власти Франции пересмотрят ограничение на количество участников в сторону повышения и могут отменить требование по организации сидячих мест.

При этом Башло затруднилась ответить на вопрос, стоит ли ждать в ближайшие месяцы открытия музеев и театров, а также ресторанов и баров.

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