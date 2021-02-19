Власти Таджикистана обязали блогеров платить налог

Блогеры Таджикистана должны до 1 апреля встать на учет в местном налоговом органе и начать выплачивать налоги со своих доходов. Об этом заявил на пресс-конференции Начальник управления организации налогообложения Налогового комитета Таджикистана Шамсулло Кабирзода.

Он отметил, что в настоящий момент в стране есть 29 блогеров, которые имеют аудиторию от 3 до 19 миллионов подписчиков. По словам чиновника, "они получают деньги, рекламируя на своих страницах и каналах товары и изделия крупных компаний и поэтому должны платить налоги". В противном случае, пообещал Кабирзода, у них могут возникнуть проблемы с законом.

Сами таджикские блогеры утверждают, что их доходы очень незначительны, и платить налоги им не из чего, поэтому им придется закрыть свои страницы в соцсетях.