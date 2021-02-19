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19.02.2021,  
12:26
Текст:  Светлана Цыганкова

ВВС США задумались о замене истребителя F-16

Фото: Andy Dunaway/wikimedia.org Фото: Andy Dunaway/wikimedia.org
Фото: Andy Dunaway/wikimedia.org

В Военно-воздушных силах США задумались о целесообразности замены истребителей F-16 Fighting Falcon новыми боевыми самолетами. Для этого запустили исследовательскую программу. Ее результаты и позволят определить оптимальный состав тактического авиационного флота.

Фото: Clemens Vasters/Wikimedia.org
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Об идее замены самолетов сообщил начальник штаба ВВС США Чарльз Браун, пишет Aviation week. Это может быть самолет, условно отнесенный к поколению 4+ или 5-. Новая машина должна иметь бортовые системы с открытой архитектурой и возможность быстрого обновления программного обеспечения.

Истребители F-16 находятся на вооружении американской армии с 1979 года, а версии F-16C/D стали поступать с 1984-го. Срок их службы определяли в восемь тысяч летных часов. С 2025 года хотели заменить F-16 на F-35A Lightning II. Но пару лет назад срок их службы продлили, предположительно до 2050 года. Сегодня F-16 является вторым по массовости американским истребителем после F-4 Phantom II.

Его длина - 15 метров, размах крыльев - 9,45 метра, взлетная масса - 21,8 тонны. Истребитель вооружен шестиствольной пушкой калибра 20 миллиметров, имеет девять точек подвески для авиационных ракет и бомб общей массой до 7,7 тонны.

Что касается предполагаемого нового истребителя на замену, то он будет выполнять те же задачи, что и F-16, но по некоторым характеристикам его превзойдет. Самолет полностью спроектируют в цифровом варианте.

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