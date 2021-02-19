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Вышел русский трейлер новой полнометражной "Пчелки Майи"

Новости
    19.02.2021, 11:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Самая прославленная пчела в истории массовой культуры снова в деле: на YouTube-канале компании Capella Film представлен локализованный трейлер анимационной комедии "Пчелка Майя: Медовый движ".

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Синопсис таков: Майя и ее лучший друг Вилли спасают Принцессу муравьев от коварных преследователей. В процессе чего отважным героям предстоит оказаться в самом центре битвы насекомых. "Медовый движ начинается!", - сулит подпись к ролику. Вообще специфическое, конечно, зрелище. Ну и стоит учесть, что возрастной рейтинг произведения - 0+.

В кино - с 6 мая.

В базисе франшизы, получившей гигантскую популярность и повальное распространение во всех мыслимых форматах, - книга немецкого писателя Вальдемара Бонзельса, впервые опубликованная в 1912-м. В 1975-м вышел первый мультсериал про Майю. В 1982-м - второй. В 2012-м - еще один, уже в 3D. Ну и так далее.

Примечательно, что оригинальная книжка довольно лаконична и, кстати, имеет четко выраженный политический контекст. Более того - с элементами национализма, расизма, милитаристской истерии и парой совсем уж никак не детских моментов. Соответственно, что происходит с ее персонажами далее на экранах - экстремальная форма карамельной отсебятины. И скептического трутня Вилли, кстати, в ней, первой книге нет - его присочинили для мультсериала 1975-го.

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