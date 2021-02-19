За сутки в России подтверждено 13 433 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1972

2 Санкт-Петербург 1087

3 Московская область 687

4 Нижегородская область 416

5 Воронежская область 341

6 Ростовская область 320

7 Самарская область 292

8 Иркутская область 247

9 Пермский край 243

10 Челябинская область 238

11 Вологодская область 220

12 Саратовская область 220

13 Свердловская область 216

14 Волгоградская область 201

15 Пензенская область 193

16 Ленинградская область 188

17 Архангельская область 174

18 Красноярский край 172

19 Краснодарский край 165

20 Республика Карелия 162

21 Ярославская область 161

22 Ставропольский край 160

23 Тверская область 154

24 Алтайский край 152

25 Республика Башкортостан 152

26 Курская область 151

27 Тульская область 138

28 Кировская область 136

29 Забайкальский край 135

30 Владимирская область 135

31 Белгородская область 135

32 Ханты-Мансийский автономный округ 135

33 Калининградская область 131

34 Калужская область 131

35 Астраханская область 129

36 Тамбовская область 128

37 Липецкая область 127

38 Ивановская область 126

39 Ульяновская область 123

40 Смоленская область 122

41 Мурманская область 121

42 Новосибирская область 118

43 Брянская область 117

44 Республика Крым 117

45 Псковская область 115

46 Хабаровский край 115

47 Приморский край 112

48 Оренбургская область 110

49 Омская область 108

50 Республика Бурятия 105

51 Орловская область 104

52 Новгородская область 102

53 Удмуртская Республика 92

54 Тюменская область 91

55 Рязанская область 85

56 Республика Коми 81

57 Курганская область 81

58 Кабардино-Балкарская Республика 76

59 Севастополь 74

60 Кемеровская область 70

61 Томская область 64

62 Сахалинская область 63

63 Республика Мордовия 62

64 Республика Дагестан 60

65 Республика Татарстан 59

66 Республика Саха (Якутия) 58

67 Республика Чувашия 57

68 Карачаево-Черкесская Республика 50

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 48

70 Республика Калмыкия 46

71 Костромская область 44

72 Амурская область 44

73 Республика Алтай 40

74 Камчатский край 39

75 Республика Северная Осетия-Алания 39

76 Республика Марий Эл 37

77 Республика Ингушетия 29

78 Республика Хакасия 29

79 Республика Адыгея 21

80 Чеченская Республика 12

81 Магаданская область 9

82 Ненецкий автономный округ 5

83 Еврейская автономная область 4

84 Республика Тыва 3

85 Чукотский автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 139 031 случай (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,02%

2. Еврейская автономная область 0,09%

3. Магаданская область, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия 0,1% За последние сутки подтверждено 470 смертей Москва 53

Санкт-Петербург 47

Московская область 35

Ростовская область 23

Краснодарский край 16

Красноярский край 14

Свердловская область 13

Нижегородская область 12

Воронежская область 11

Ленинградская область 11

Пермский край 9

Алтайский край 9

Владимирская область 8

Смоленская область 8

Тульская область 8

Вологодская область 8

Ульяновская область 8

Иркутская область 8

Курганская область 7

Новосибирская область 7

Ивановская область 6

Курская область 6

Тверская область 6

Республика Крым 6

Ставропольский край 6

Республика Чувашия 6

Мурманская область 5

Волгоградская область 5

Республика Дагестан 5

Оренбургская область 5

Челябинская область 5

Омская область 5

Томская область 5

Ярославская область 4

Республика Башкортостан 4

Удмуртская Республика 4

Саратовская область 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Республика Хакасия 4

Белгородская область 3

Костромская область 3

Липецкая область 3

Орловская область 3

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Республика Карелия 3

Республика Коми 3

Астраханская область 3

Севастополь 3

Республика Татарстан 3

Пензенская область 3

Псковская область 2

Республика Калмыкия 2

Республика Марий Эл 2

Республика Алтай 2

Забайкальский край 2

Приморский край 2

Амурская область 2

Калужская область 1

Чеченская Республика 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Тюменская область 1

Кемеровская область 1

Республика Бурятия 1

Хабаровский край 1

Сахалинская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 82 396 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 637 человек Санкт-Петербург 3676

Москва 2112

Московская область 598

Нижегородская область 441

Пензенская область 401

Иркутская область 384

Вологодская область 359

Воронежская область 356

Ростовская область 349

Краснодарский край 339

Челябинская область 318

Приморский край 304

Самарская область 290

Пермский край 269

Астраханская область 267

Псковская область 250

Саратовская область 249

Республика Башкортостан 241

Липецкая область 236

Свердловская область 230

Смоленская область 227

Забайкальский край 224

Ивановская область 212

Тверская область 206

Волгоградская область 198

Архангельская область 195

Ставропольский край 194

Ленинградская область 189

Красноярский край 188

Республика Карелия 186

Белгородская область 178

Ярославская область 178

Хабаровский край 174

Оренбургская область 169

Мурманская область 166

Ханты-Мансийский автономный округ 163

Брянская область 162

Курская область 154

Республика Бурятия 147

Тульская область 143

Кировская область 139

Тамбовская область 138

Калининградская область 134

Владимирская область 133

Калужская область 133

Республика Крым 131

Ульяновская область 125

Омская область 111

Орловская область 109

Новгородская область 106

Республика Татарстан 103

Ямало-Ненецкий автономный округ 94

Костромская область 93

Удмуртская Республика 93

Республика Коми 92

Республика Мордовия 91

Тюменская область 89

Кемеровская область 89

Рязанская область 87

Курганская область 82

Республика Дагестан 81

Новосибирская область 81

Кабардино-Балкарская Республика 75

Сахалинская область 73

Республика Ингушетия 70

Республика Хакасия 70

Алтайский край 68

Томская область 61

Республика Чувашия 56

Камчатский край 54

Республика Калмыкия 51

Республика Саха (Якутия) 50

Республика Алтай 48

Севастополь 46

Амурская область 46

Республика Северная Осетия - Алания 42

Республика Марий Эл 39

Карачаево-Черкесская Республика 36

Республика Адыгея 32

Чеченская Республика 26

Магаданская область 15

Ненецкий автономный округ 7

Еврейская автономная область 7

Республика Тыва 5

Чукотский автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России 3 679 949 человек. Вирусолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России весной