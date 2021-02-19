За сутки в России подтверждено 13 433 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1972
- 2 Санкт-Петербург 1087
- 3 Московская область 687
- 4 Нижегородская область 416
- 5 Воронежская область 341
- 6 Ростовская область 320
- 7 Самарская область 292
- 8 Иркутская область 247
- 9 Пермский край 243
- 10 Челябинская область 238
- 11 Вологодская область 220
- 12 Саратовская область 220
- 13 Свердловская область 216
- 14 Волгоградская область 201
- 15 Пензенская область 193
- 16 Ленинградская область 188
- 17 Архангельская область 174
- 18 Красноярский край 172
- 19 Краснодарский край 165
- 20 Республика Карелия 162
- 21 Ярославская область 161
- 22 Ставропольский край 160
- 23 Тверская область 154
- 24 Алтайский край 152
- 25 Республика Башкортостан 152
- 26 Курская область 151
- 27 Тульская область 138
- 28 Кировская область 136
- 29 Забайкальский край 135
- 30 Владимирская область 135
- 31 Белгородская область 135
- 32 Ханты-Мансийский автономный округ 135
- 33 Калининградская область 131
- 34 Калужская область 131
- 35 Астраханская область 129
- 36 Тамбовская область 128
- 37 Липецкая область 127
- 38 Ивановская область 126
- 39 Ульяновская область 123
- 40 Смоленская область 122
- 41 Мурманская область 121
- 42 Новосибирская область 118
- 43 Брянская область 117
- 44 Республика Крым 117
- 45 Псковская область 115
- 46 Хабаровский край 115
- 47 Приморский край 112
- 48 Оренбургская область 110
- 49 Омская область 108
- 50 Республика Бурятия 105
- 51 Орловская область 104
- 52 Новгородская область 102
- 53 Удмуртская Республика 92
- 54 Тюменская область 91
- 55 Рязанская область 85
- 56 Республика Коми 81
- 57 Курганская область 81
- 58 Кабардино-Балкарская Республика 76
- 59 Севастополь 74
- 60 Кемеровская область 70
- 61 Томская область 64
- 62 Сахалинская область 63
- 63 Республика Мордовия 62
- 64 Республика Дагестан 60
- 65 Республика Татарстан 59
- 66 Республика Саха (Якутия) 58
- 67 Республика Чувашия 57
- 68 Карачаево-Черкесская Республика 50
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 48
- 70 Республика Калмыкия 46
- 71 Костромская область 44
- 72 Амурская область 44
- 73 Республика Алтай 40
- 74 Камчатский край 39
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 39
- 76 Республика Марий Эл 37
- 77 Республика Ингушетия 29
- 78 Республика Хакасия 29
- 79 Республика Адыгея 21
- 80 Чеченская Республика 12
- 81 Магаданская область 9
- 82 Ненецкий автономный округ 5
- 83 Еврейская автономная область 4
- 84 Республика Тыва 3
- 85 Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 139 031 случай (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,02%
- 2. Еврейская автономная область 0,09%
- 3. Магаданская область, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия 0,1%
За последние сутки подтверждено 470 смертей
- Москва 53
- Санкт-Петербург 47
- Московская область 35
- Ростовская область 23
- Краснодарский край 16
- Красноярский край 14
- Свердловская область 13
- Нижегородская область 12
- Воронежская область 11
- Ленинградская область 11
- Пермский край 9
- Алтайский край 9
- Владимирская область 8
- Смоленская область 8
- Тульская область 8
- Вологодская область 8
- Ульяновская область 8
- Иркутская область 8
- Курганская область 7
- Новосибирская область 7
- Ивановская область 6
- Курская область 6
- Тверская область 6
- Республика Крым 6
- Ставропольский край 6
- Республика Чувашия 6
- Мурманская область 5
- Волгоградская область 5
- Республика Дагестан 5
- Оренбургская область 5
- Челябинская область 5
- Омская область 5
- Томская область 5
- Ярославская область 4
- Республика Башкортостан 4
- Удмуртская Республика 4
- Саратовская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Республика Хакасия 4
- Белгородская область 3
- Костромская область 3
- Липецкая область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Астраханская область 3
- Севастополь 3
- Республика Татарстан 3
- Пензенская область 3
- Псковская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Алтай 2
- Забайкальский край 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Калужская область 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Тюменская область 1
- Кемеровская область 1
- Республика Бурятия 1
- Хабаровский край 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 82 396 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 637 человек
- Санкт-Петербург 3676
- Москва 2112
- Московская область 598
- Нижегородская область 441
- Пензенская область 401
- Иркутская область 384
- Вологодская область 359
- Воронежская область 356
- Ростовская область 349
- Краснодарский край 339
- Челябинская область 318
- Приморский край 304
- Самарская область 290
- Пермский край 269
- Астраханская область 267
- Псковская область 250
- Саратовская область 249
- Республика Башкортостан 241
- Липецкая область 236
- Свердловская область 230
- Смоленская область 227
- Забайкальский край 224
- Ивановская область 212
- Тверская область 206
- Волгоградская область 198
- Архангельская область 195
- Ставропольский край 194
- Ленинградская область 189
- Красноярский край 188
- Республика Карелия 186
- Белгородская область 178
- Ярославская область 178
- Хабаровский край 174
- Оренбургская область 169
- Мурманская область 166
- Ханты-Мансийский автономный округ 163
- Брянская область 162
- Курская область 154
- Республика Бурятия 147
- Тульская область 143
- Кировская область 139
- Тамбовская область 138
- Калининградская область 134
- Владимирская область 133
- Калужская область 133
- Республика Крым 131
- Ульяновская область 125
- Омская область 111
- Орловская область 109
- Новгородская область 106
- Республика Татарстан 103
- Ямало-Ненецкий автономный округ 94
- Костромская область 93
- Удмуртская Республика 93
- Республика Коми 92
- Республика Мордовия 91
- Тюменская область 89
- Кемеровская область 89
- Рязанская область 87
- Курганская область 82
- Республика Дагестан 81
- Новосибирская область 81
- Кабардино-Балкарская Республика 75
- Сахалинская область 73
- Республика Ингушетия 70
- Республика Хакасия 70
- Алтайский край 68
- Томская область 61
- Республика Чувашия 56
- Камчатский край 54
- Республика Калмыкия 51
- Республика Саха (Якутия) 50
- Республика Алтай 48
- Севастополь 46
- Амурская область 46
- Республика Северная Осетия - Алания 42
- Республика Марий Эл 39
- Карачаево-Черкесская Республика 36
- Республика Адыгея 32
- Чеченская Республика 26
- Магаданская область 15
- Ненецкий автономный округ 7
- Еврейская автономная область 7
- Республика Тыва 5
- Чукотский автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России 3 679 949 человек.