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19.02.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 13 433 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1972
  • 2 Санкт-Петербург 1087
  • 3 Московская область 687
  • 4 Нижегородская область 416
  • 5 Воронежская область 341
  • 6 Ростовская область 320
  • 7 Самарская область 292
  • 8 Иркутская область 247
  • 9 Пермский край 243
  • 10 Челябинская область 238
  • 11 Вологодская область 220
  • 12 Саратовская область 220
  • 13 Свердловская область 216
  • 14 Волгоградская область 201
  • 15 Пензенская область 193
  • 16 Ленинградская область 188
  • 17 Архангельская область 174
  • 18 Красноярский край 172
  • 19 Краснодарский край 165
  • 20 Республика Карелия 162
  • 21 Ярославская область 161
  • 22 Ставропольский край 160
  • 23 Тверская область 154
  • 24 Алтайский край 152
  • 25 Республика Башкортостан 152
  • 26 Курская область 151
  • 27 Тульская область 138
  • 28 Кировская область 136
  • 29 Забайкальский край 135
  • 30 Владимирская область 135
  • 31 Белгородская область 135
  • 32 Ханты-Мансийский автономный округ 135
  • 33 Калининградская область 131
  • 34 Калужская область 131
  • 35 Астраханская область 129
  • 36 Тамбовская область 128
  • 37 Липецкая область 127
  • 38 Ивановская область 126
  • 39 Ульяновская область 123
  • 40 Смоленская область 122
  • 41 Мурманская область 121
  • 42 Новосибирская область 118
  • 43 Брянская область 117
  • 44 Республика Крым 117
  • 45 Псковская область 115
  • 46 Хабаровский край 115
  • 47 Приморский край 112
  • 48 Оренбургская область 110
  • 49 Омская область 108
  • 50 Республика Бурятия 105
  • 51 Орловская область 104
  • 52 Новгородская область 102
  • 53 Удмуртская Республика 92
  • 54 Тюменская область 91
  • 55 Рязанская область 85
  • 56 Республика Коми 81
  • 57 Курганская область 81
  • 58 Кабардино-Балкарская Республика 76
  • 59 Севастополь 74
  • 60 Кемеровская область 70
  • 61 Томская область 64
  • 62 Сахалинская область 63
  • 63 Республика Мордовия 62
  • 64 Республика Дагестан 60
  • 65 Республика Татарстан 59
  • 66 Республика Саха (Якутия) 58
  • 67 Республика Чувашия 57
  • 68 Карачаево-Черкесская Республика 50
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 48
  • 70 Республика Калмыкия 46
  • 71 Костромская область 44
  • 72 Амурская область 44
  • 73 Республика Алтай 40
  • 74 Камчатский край 39
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 39
  • 76 Республика Марий Эл 37
  • 77 Республика Ингушетия 29
  • 78 Республика Хакасия 29
  • 79 Республика Адыгея 21
  • 80 Чеченская Республика 12
  • 81 Магаданская область 9
  • 82 Ненецкий автономный округ 5
  • 83 Еврейская автономная область 4
  • 84 Республика Тыва 3
  • 85 Чукотский автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 139 031 случай (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,02%
  • 2. Еврейская автономная область 0,09%
  • 3. Магаданская область, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия 0,1%
За последние сутки подтверждено 470 смертей
  • Москва 53
  • Санкт-Петербург 47
  • Московская область 35
  • Ростовская область 23
  • Краснодарский край 16
  • Красноярский край 14
  • Свердловская область 13
  • Нижегородская область 12
  • Воронежская область 11
  • Ленинградская область 11
  • Пермский край 9
  • Алтайский край 9
  • Владимирская область 8
  • Смоленская область 8
  • Тульская область 8
  • Вологодская область 8
  • Ульяновская область 8
  • Иркутская область 8
  • Курганская область 7
  • Новосибирская область 7
  • Ивановская область 6
  • Курская область 6
  • Тверская область 6
  • Республика Крым 6
  • Ставропольский край 6
  • Республика Чувашия 6
  • Мурманская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Республика Дагестан 5
  • Оренбургская область 5
  • Челябинская область 5
  • Омская область 5
  • Томская область 5
  • Ярославская область 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Саратовская область 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Республика Хакасия 4
  • Белгородская область 3
  • Костромская область 3
  • Липецкая область 3
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 3
  • Астраханская область 3
  • Севастополь 3
  • Республика Татарстан 3
  • Пензенская область 3
  • Псковская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Алтай 2
  • Забайкальский край 2
  • Приморский край 2
  • Амурская область 2
  • Калужская область 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Тюменская область 1
  • Кемеровская область 1
  • Республика Бурятия 1
  • Хабаровский край 1
  • Сахалинская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 82 396 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 637 человек
  • Санкт-Петербург 3676
  • Москва 2112
  • Московская область 598
  • Нижегородская область 441
  • Пензенская область 401
  • Иркутская область 384
  • Вологодская область 359
  • Воронежская область 356
  • Ростовская область 349
  • Краснодарский край 339
  • Челябинская область 318
  • Приморский край 304
  • Самарская область 290
  • Пермский край 269
  • Астраханская область 267
  • Псковская область 250
  • Саратовская область 249
  • Республика Башкортостан 241
  • Липецкая область 236
  • Свердловская область 230
  • Смоленская область 227
  • Забайкальский край 224
  • Ивановская область 212
  • Тверская область 206
  • Волгоградская область 198
  • Архангельская область 195
  • Ставропольский край 194
  • Ленинградская область 189
  • Красноярский край 188
  • Республика Карелия 186
  • Белгородская область 178
  • Ярославская область 178
  • Хабаровский край 174
  • Оренбургская область 169
  • Мурманская область 166
  • Ханты-Мансийский автономный округ 163
  • Брянская область 162
  • Курская область 154
  • Республика Бурятия 147
  • Тульская область 143
  • Кировская область 139
  • Тамбовская область 138
  • Калининградская область 134
  • Владимирская область 133
  • Калужская область 133
  • Республика Крым 131
  • Ульяновская область 125
  • Омская область 111
  • Орловская область 109
  • Новгородская область 106
  • Республика Татарстан 103
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 94
  • Костромская область 93
  • Удмуртская Республика 93
  • Республика Коми 92
  • Республика Мордовия 91
  • Тюменская область 89
  • Кемеровская область 89
  • Рязанская область 87
  • Курганская область 82
  • Республика Дагестан 81
  • Новосибирская область 81
  • Кабардино-Балкарская Республика 75
  • Сахалинская область 73
  • Республика Ингушетия 70
  • Республика Хакасия 70
  • Алтайский край 68
  • Томская область 61
  • Республика Чувашия 56
  • Камчатский край 54
  • Республика Калмыкия 51
  • Республика Саха (Якутия) 50
  • Республика Алтай 48
  • Севастополь 46
  • Амурская область 46
  • Республика Северная Осетия - Алания 42
  • Республика Марий Эл 39
  • Карачаево-Черкесская Республика 36
  • Республика Адыгея 32
  • Чеченская Республика 26
  • Магаданская область 15
  • Ненецкий автономный округ 7
  • Еврейская автономная область 7
  • Республика Тыва 5
  • Чукотский автономный округ 4

За весь период выписано по выздоровлении по России 3 679 949 человек.

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