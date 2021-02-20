Apple будет проверять приложения с высокими ценниками

Компания Apple будет тщательнее проверять приложения с высокими ценниками. Об этом пишет издание 9to5mac со ссылкой на письмо, которое было предоставлено одним из разработчиков.

"Клиенты ожидают, что App Store - безопасная и надежная площадка для покупки цифровых товаров, - говорится в письме Apple. - программы не должны подрывать доверие пользователей к компании, пытаясь ввести покупателей в заблуждение. К сожалению, цена, которую вы выбрали для своего приложения, не отражает ценность функций, предлагаемых пользователю. Установка нерационально высоких цен на контент или услуг противоречит правилам App Store".

Далее Apple утверждает, что разработчику приложения необходимо выбрать ту цену, которая бы соответствовала ценности, которое оно представляет для пользователя. Кроме того, по словам компании, на повторное одобрение приложения в App Store может уйти больше времени.

Apple ввела новые правила, поскольку недавно один из пользователей социальной сети Twitter обнаружил в магазине App Store несколько приложений, которые приносят их авторам миллионы долларов в год. У большинства из них фейковые рейтинги и обзоры - таким образом приложение находится в топе цифрового магазина приложений.