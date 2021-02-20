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20.02.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Автомобиль-зеркало выставили на продажу

Текст: Валерий Карташов
Фото: Garage Kept Motors Фото: Garage Kept Motors
Фото: Garage Kept Motors

В США выставили на продажу автомобиль, выполненный в стиле зеркала заднего вида. За странное транспортное средство просят 49 900 долларов, что соответствует примерно 3 690 000 рублей по нынешнему курсу.

Фото: скриншот с youtube.com
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Машина трапециевидной формы с огромным зеркалом получила название Ford Consumer Car. Судя по описанию на сайте Garage Kept Motors, модель построена на базе Ford Festiva 1993 года выпуска.

Ford Consumer Car создал дизайнер из Мичигана в 2016 году. Своей необычной работой он стремился изменить представление о концептах. Также его идеей было изготовить минималистичный автомобиль.

Спереди у Consumer Car вместо обычной решётки радиатора установлена зеркальная крупная панель со скрытой светотехникой. Сзади располагается фонарь, который "прячется" за горизонтальной панелью. Сам кузов преимущественно обит тканью.

Фото: Garage Kept Motors
Фото: Пресс-служба Lexus.
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У концепта даже отсутствуют двери, крыша и окна. Посадка в салон осуществляется за счёт подножек. Внутри, по сути, только рулевое колесо, "кочерга" коробки передач и кресла. Кстати, Consumer Car не имеет зеркала заднего вида. Зато предусмотрено маленькое зеркало со стороны водителя.

Известно, что данный экземпляр допущен к дорогам общего пользования. Для эксплуатации водителю и пассажирам надо надеть лишь защитные шлем и очки. Родстер оснащается 4-цилиндровым мотором объёмом 1,3 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Фото: Garage Kept Motors
#автомобили