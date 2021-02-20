Указ главы Чувашской Республики от 20 февраля 2021 года № 26 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

Новости

Четыре очка Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Вашингтон" 00:19
РФПИ: Добавление компоненты "Спутник V" поможет вакцинам Moderna и Pfizer 20.02.2021
Посол в Вашингтоне рассказал, что России нужно в отношениях с США 20.02.2021
"Ливерпуль" впервые в ХХI веке проиграл "Эвертону" дома 20.02.2021
Не менее 58 человек стали жертвами непогоды в США 20.02.2021
Минобороны: Боевики в Сирии планируют инсценировку химатаки 20.02.2021
Зеленский утвердил санкции в отношении Медведчука и его супруги 20.02.2021
В Сыктывкарском госуниверситете выплатили стипендии фальшивым студентам 20.02.2021
На открытии Зимнего фестиваля Башмет объявил лауреата премии Шостаковича 20.02.2021
В мире распределено 200 миллионов доз вакцины от коронавируса 20.02.2021
Семак прокомментировал вылет "Зенита" из Кубка России 20.02.2021
Мишустин обсудил с премьером Беларуси COVID и соглашение о нефтепродуктах 20.02.2021
ФАС начала проверку цен на такси во время снегопада в Москве 20.02.2021
"Динамо" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России 20.02.2021
Сколько процентов грузовиков не въехали на МКАД 20.02.2021
В Петербурге двух продавцов освободили из рабства 20.02.2021
В Подмосковье грузовик протаранил автобус с врачами 20.02.2021
Хуснуллин: Меры по стабилизации цен на металл могут принять в марте 20.02.2021
Американские авиаперевозчики ужесточат сбор сведений о пассажирах 20.02.2021
В Архангельске задержаны руководители энергетических компаний 20.02.2021
На социальные доплаты военным медикам выделят 6,5 млрд рублей 20.02.2021
Петербургский программист за сутки сделал Clubhouse для Android 20.02.2021
Под Ярославлем осудили "черных оружейников" 20.02.2021
Женская сборная России по биатлону повторила худший результат в эстафете на ЧМ 20.02.2021
Вышел трейлер ремейка "Берега москитов" с бывшим мужем Энистон 20.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20 февраля 2021 г.

Указ главы Чувашской Республики от 20 февраля 2021 года № 26 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

1. Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

Внести в пункт 5.1 Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213, от 28 августа 2020 г. № 216, от 4 сентября 2020 г. № 223, от 11 сентября 2020 г. № 227, от 19 сентября 2020 г. № 231, от 29 сентября 2020 г. № 261, от 17 октября 2020 г. № 275, от 2 ноября 2020 г. № 285, от 10 ноября 2020 г. № 292, от 23 ноября 2020 г. № 294, от 5 декабря 2020 г. № 307, от 12 декабря 2020 г. № 311, от 16 января 2021 г. № 3, от 23 января 2021 г. № 8, от 9 февраля 2021 г. № 13, от 12 февраля 2021 г. № 15) следующие изменения:

в абзаце двадцать пятом слова "не более 50 процентов" заменить словами "не более 75 процентов";

абзац двадцать седьмой признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чувашской Республики О.Николаев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией