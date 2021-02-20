"Динамо" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России

В субботу в 19:30 начнется матч 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу, в котором встречаются московские клубы "Динамо" и "Спартак". Для обоих клубов этот матч станет первым официальным после зимнего перерыва.

В составе "Динамо" на поле с первых минут выйдут: Шунин, Ордец, Евгеньев, Варела, Паршивлюк, Фомин, Моро, Лесовой, Липовой, Шиманьски, Грулев.

У "Спартака" в стартовом составе дебютирует полузащитник из Нидерландов Хендрикс. Состав "Спартака": Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес, Хендрикс, Маслов, Зобнин, Умяров, Ларссон, Понсе.

Для "Спартака" этот матч станет третьим в розыгрыше Кубка России-2020/21. Ранее в группе команда Доменико Тедеско обыграла "Родину" и "Енисей". "Динамо" получило место в 1/8 финала без участия в предварительном турнире.