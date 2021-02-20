Японский пилот погиб на учениях в США

Летчик воздушных сил самообороны Японии погиб во время тренировочного полета на территории американского штата Алабама, передает телерадиокомпания NHK.

Реактивный самолет ВВС США модификации T-38 потерпел крушение в лесистой местности на расстоянии около 3 километров от аэропорта Монтгомери.

В результате аварии погибли два человека: американский инструктор и японский летчик в звании старшего лейтенанта. Последний был командирован в Соединенные Штаты для совершенствования навыков пилотирования.

В настоящее время в японском министерстве обороны выясняют детали произошедшего. Причины случившегося пока остаются неизвестными.