В феврале 1921 года в Петрограде начались забастовки и митинги рабочих, названные их участниками "волынками". Бастовали рабочие лучших заводов - Путиловского, Балтийского, Обуховского. У рабочих были веские причины для антиправительственных выступлений. Последовательно проводимая большевиками политика "военного коммунизма" разорвала традиционные рыночные связи. Из-за отсутствия сырья и средств в городе остановились 64 самых крупных завода. Хлебные пайки рабочих были сокращены до 200 г в сутки.

28 февраля экипаж находящегося в Кронштадте и вмерзшего в лед Финского залива линкора "Петропавловск" принял резолюцию в поддержку бастующих петроградских рабочих. Матросы выдвинули политические требования: отменить привилегированное положение партии большевиков, распустить вооруженные отряды коммунистов, освободить всех политических заключенных, переизбрать Советы тайным голосованием и восстановить политические свободы - свободу слова, печати, собраний и профсоюзов. Резолюцию поддержали экипажи других кораблей и гарнизон крепости.

1 марта на главной крепостной площади лучшей военно-морской базы Балтийского флота состоялся митинг, собравший не менее 16 тысяч вооруженных участников, освиставших председателя ВЦИК М.И. Калинина. На следующий день восставшие сформировали Временный революционный комитет и выдвинули лозунги: "Вся власть Советам, а не партиям!" и "Советы без коммунистов!" Восставшие арестовали 450 коммунистов и советских работников.

Кронштадтцы предлагали начать открытые переговоры, но советское командование сразу перешло на язык ультиматума, потребовав немедленной капитуляции. В срочном порядке была восстановлена 7-я армия РККА под командованием М.Н. Тухачевского, прибыли курсанты петроградских военных училищ, делегаты Х съезда РКП(б), матросы Балтийского флота. 8 марта после начатого днем ранее артиллерийского обстрела, началось безуспешное наступление на крепость, отбитое восставшими. Правительственные войска попытались использовать против восставших авиацию, однако ее налет был отражен зенитным огнем крепости, а один самолет сбит. Были отмечены случаи перехода красноармейцев на сторону восставших, а стрелки двух полков - 235-го Минского и 237-го Невельского - отказались выполнять приказы и были частично разоружены.

Второй штурм крепости начался в ночь с 16 на 17 марта 1921 года. Часть фортов и кораблей оказали яростное сопротивление. В середине дня 17 марта 1921 года 25 советских самолетов совершили налет на линкор "Петропавловск". 18 марта восстание было подавлено, его организаторы бежали днем ранее. Не менее 7 тысяч восставших ушли по льду залива в Финляндию.

В собрании Российского государственного архива кинофотодокументов хранится комплекс фотографий и фильм "Черные дни Кронштадта" (режиссер Н. Григор), которые снимались в Кронштадте после подавления мятежа. Съемок боевых операций не производилось.

Митинг на борту линкора "Севастополь" после подавления мятежа. Кронштадт. 1921 г. Арх. N 4-3151.

Командующий Южной группой войск 7-й армии РККА А.И. Седякин принимает парад частей, отличившихся при подавлении Кронштадтского мятежа. Впереди колонны - командир сводной дивизии РККА П.Е. Дыбенко. Кронштадт. Март 1921 г. Арх. N 4-3124.

Продовольственные склады, разрушенные мятежниками. Ораниенбаум. Март 1921 г. Арх. N 4-3071.

Раненые красноармейцы. Арх. N 4-3132.

Наблюдательный пункт. Усадьба Дубки. Март 1921 г. Арх. N 4-3060.