28 февраля экипаж находящегося в Кронштадте и вмерзшего в лед Финского залива линкора "Петропавловск" принял резолюцию в поддержку бастующих петроградских рабочих. Матросы выдвинули политические требования: отменить привилегированное положение партии большевиков, распустить вооруженные отряды коммунистов, освободить всех политических заключенных, переизбрать Советы тайным голосованием и восстановить политические свободы - свободу слова, печати, собраний и профсоюзов. Резолюцию поддержали экипажи других кораблей и гарнизон крепости.
1 марта на главной крепостной площади лучшей военно-морской базы Балтийского флота состоялся митинг, собравший не менее 16 тысяч вооруженных участников, освиставших председателя ВЦИК М.И. Калинина. На следующий день восставшие сформировали Временный революционный комитет и выдвинули лозунги: "Вся власть Советам, а не партиям!" и "Советы без коммунистов!" Восставшие арестовали 450 коммунистов и советских работников.
Кронштадтцы предлагали начать открытые переговоры, но советское командование сразу перешло на язык ультиматума, потребовав немедленной капитуляции. В срочном порядке была восстановлена 7-я армия РККА под командованием М.Н. Тухачевского, прибыли курсанты петроградских военных училищ, делегаты Х съезда РКП(б), матросы Балтийского флота. 8 марта после начатого днем ранее артиллерийского обстрела, началось безуспешное наступление на крепость, отбитое восставшими. Правительственные войска попытались использовать против восставших авиацию, однако ее налет был отражен зенитным огнем крепости, а один самолет сбит. Были отмечены случаи перехода красноармейцев на сторону восставших, а стрелки двух полков - 235-го Минского и 237-го Невельского - отказались выполнять приказы и были частично разоружены.
Второй штурм крепости начался в ночь с 16 на 17 марта 1921 года. Часть фортов и кораблей оказали яростное сопротивление. В середине дня 17 марта 1921 года 25 советских самолетов совершили налет на линкор "Петропавловск". 18 марта восстание было подавлено, его организаторы бежали днем ранее. Не менее 7 тысяч восставших ушли по льду залива в Финляндию.
В собрании Российского государственного архива кинофотодокументов хранится комплекс фотографий и фильм "Черные дни Кронштадта" (режиссер Н. Григор), которые снимались в Кронштадте после подавления мятежа. Съемок боевых операций не производилось.