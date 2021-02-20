Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 февраля 2021 г. 13:55
"Родина"
Текст: Елена Колоскова (заместитель начальника отдела информационного обеспечения РГАКФД)
Родина - № 2(221)

Красный лед Кронштадтского мятежа

Редкие свидетельства о восстании, начавшемся 100 лет назад, из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов
В феврале 1921 года в Петрограде начались забастовки и митинги рабочих, названные их участниками "волынками". Бастовали рабочие лучших заводов - Путиловского, Балтийского, Обуховского. У рабочих были веские причины для антиправительственных выступлений. Последовательно проводимая большевиками политика "военного коммунизма" разорвала традиционные рыночные связи. Из-за отсутствия сырья и средств в городе остановились 64 самых крупных завода. Хлебные пайки рабочих были сокращены до 200 г в сутки.
Линкор "Петропавловск". Кронштадт. 1921 г. Арх. N 4-3142.
Линкор "Петропавловск". Кронштадт. 1921 г. Арх. N 4-3142.

28 февраля экипаж находящегося в Кронштадте и вмерзшего в лед Финского залива линкора "Петропавловск" принял резолюцию в поддержку бастующих петроградских рабочих. Матросы выдвинули политические требования: отменить привилегированное положение партии большевиков, распустить вооруженные отряды коммунистов, освободить всех политических заключенных, переизбрать Советы тайным голосованием и восстановить политические свободы - свободу слова, печати, собраний и профсоюзов. Резолюцию поддержали экипажи других кораблей и гарнизон крепости.

Фото: РИА Новости
"Броненосец "Потемкин": Восстание человеческого достоинства

1 марта на главной крепостной площади лучшей военно-морской базы Балтийского флота состоялся митинг, собравший не менее 16 тысяч вооруженных участников, освиставших председателя ВЦИК М.И. Калинина. На следующий день восставшие сформировали Временный революционный комитет и выдвинули лозунги: "Вся власть Советам, а не партиям!" и "Советы без коммунистов!" Восставшие арестовали 450 коммунистов и советских работников.

Кронштадтцы предлагали начать открытые переговоры, но советское командование сразу перешло на язык ультиматума, потребовав немедленной капитуляции. В срочном порядке была восстановлена 7-я армия РККА под командованием М.Н. Тухачевского, прибыли курсанты петроградских военных училищ, делегаты Х съезда РКП(б), матросы Балтийского флота. 8 марта после начатого днем ранее артиллерийского обстрела, началось безуспешное наступление на крепость, отбитое восставшими. Правительственные войска попытались использовать против восставших авиацию, однако ее налет был отражен зенитным огнем крепости, а один самолет сбит. Были отмечены случаи перехода красноармейцев на сторону восставших, а стрелки двух полков - 235-го Минского и 237-го Невельского - отказались выполнять приказы и были частично разоружены.

Второй штурм крепости начался в ночь с 16 на 17 марта 1921 года. Часть фортов и кораблей оказали яростное сопротивление. В середине дня 17 марта 1921 года 25 советских самолетов совершили налет на линкор "Петропавловск". 18 марта восстание было подавлено, его организаторы бежали днем ранее. Не менее 7 тысяч восставших ушли по льду залива в Финляндию.

В собрании Российского государственного архива кинофотодокументов хранится комплекс фотографий и фильм "Черные дни Кронштадта" (режиссер Н. Григор), которые снимались в Кронштадте после подавления мятежа. Съемок боевых операций не производилось.

Митинг на борту линкора "Севастополь" после подавления мятежа. Кронштадт. 1921 г. Арх. N 4-3151.
Командующий Южной группой войск 7-й армии РККА А.И. Седякин принимает парад частей, отличившихся при подавлении Кронштадтского мятежа. Впереди колонны - командир сводной дивизии РККА П.Е. Дыбенко. Кронштадт. Март 1921 г. Арх. N 4-3124.
Продовольственные склады, разрушенные мятежниками. Ораниенбаум. Март 1921 г. Арх. N 4-3071.
Раненые красноармейцы. Арх. N 4-3132.
Наблюдательный пункт. Усадьба Дубки. Март 1921 г. Арх. N 4-3060.
Похороны павших при подавлении Кронштадтского мятежа. Арх. N 4-3117.
Темы дня:
#архивы
Полуторачасовой документальный фильм о Киевском процессе обращен к каждому из нас
28.01.2021 "Родина"

Киевский Нюрнберг. Сиди и смотри!

75 лет назад в украинской столице был вынесен судебный приговор нацистским преступникам. А всего в годы Великой Отечественной войны и после ее окончания в Советском Союзе состоялся 21 открытый судебный процесс над 253 военными преступниками. 78 осужденных были приговорены к смертной казни через повешение, трое - к расстрелу

О чем говорится в архивных документах, срывающих маски с изменников Родины
17.01.2021 Научная библиотека

Оборотни

В 1945 году процесс выявления пособников шел параллельно с подготовкой Международного трибунала в Нюрнберге и с подготовкой "советских Нюрнбергов". В РГАСПИ хранится ряд значимых документов на эту тему

Материалы о Киевском процессе над нацистскими преступниками дополняют кадры фронтовых кинооператоров
17.01.2021 О войне

Чтобы мы не забыли!

17 января 1946 года фронтовые кинооператоры Владимир Войтенко, Соломон Гольбрих и Александр Шаповалов, работавшие после войны на Украинской студии хроникально-документальных фильмов, вновь направили свои камеры в лицо врага. Наверное, в последний раз

#1920-ые
Лариса Рейснер. Красивое и безобразное лицо революции
09.02.2021 Cудьбы

Лариса Рейснер. Красивое и безобразное лицо революции

Ее любили близкие, дальние, даже самые далекие. В Москве, Берлине, Кабуле. О кончине ее скорбели Троцкий, Бухарин, Киров, и, представьте, Мандельштам, Ахматова и Пастернак. А через два года могила ее на Ваганькове была утеряна. Сровнялась с землей

Зеленые воевали с белыми, красные с голубыми, черные не признавали никого...
03.02.2021 Научная библиотека

Палитра Гражданской войны

Сто лет назад в Европейской части России завершалась братоубийственная Гражданская война. В советской литературе и кинематографе она упрощенно сводилась к борьбе красных против белых, которым помогали иностранные интервенты. В действительности все было гораздо сложнее

Трагедия царского генерала Леонида Болховитинова, которого судьба бросала то к красным, то к белым
26.01.2021 Научная библиотека

И генерал, и рядовой...

Среди десятков тысяч наших соотечественников, сто лет назад навсегда покинувших Родину, затерялось имя генерал-лейтенанта Болховитинова. Побывав и у красных, и у белых, генерал стал лучше понимать суть происходившей трагедии, а его метания в революционную эпоху закончились самоубийством в эмиграции

#РГАКФД