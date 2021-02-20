Легендарный рэпер Принц Марки Ди внезапно умер в 52 года

Рэпер и актер Принц Марки Ди (Марк Моралес), участник оригинального состава легендарного бруклинского проекта The Fat Boys, неожиданно для всех умер на 53-м году жизни в четверг.

Об этом передает TMZ со ссылкой на дирекцию радиостанции, где у Принца было свое шоу, - и без указания причин смерти музыканта.

The Fat Boys появились в Нью-Йорке в 1982 году изначально под названием The Disco 3. Основатели - Моралес, Дэймон "Кул Рак-Ски" Уимбли и Даррен "Бафф Лав" Робинсон.

Главная заслуга проекта, восславившая его в веках - активнейшая пропаганда и щедрое использование битбокса в треках, то есть, грубо говоря, игры на губе - имитация бита и всевозможных звуков исключительно при помощи собственного рта.

Плюс "Толстые парни" были, наряду с Run-D.M.C., в числе первых рэп-групп, выпустивших полноформатный альбом - одноименная пластинка 84-го, зашедшая в тор-50 чарта Billboard и ставшая "золотой".

Последний альбом проекта датирован 1991-м.

Бафф Лав, на тот момент весивший более двухсот кило, умер на 29-м году жизни в 1995-м от сердечного приступа в Куинсе.