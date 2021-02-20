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20.02.2021 22:54
Рубрика: Спорт

"Ливерпуль" впервые в ХХI веке проиграл "Эвертону" дома

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

В 25-м туре чемпионата Англии в мерсисайдском дерби "Ливерпуль" принимал "Эвертон". В последних матчах действующий чемпион Англии не радует своих болельщиков в Премьер-лиге, потерпев три поражения подряд.

Фото: REUTERS
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"Эвертон" в последний раз обыгрывал своих принципиальных соперников на их поле в далеком уже 1999 году. После этого удача отвернулась от этой команды.

Но уже на третьей минуте встречи у поклонников "Эвертона" появился неплохой повод для радости. Ришарлисон сумел поразить ворота "Ливерпуля". Вскоре хозяева лишились Джордана Хендерсона, получившего травму.

Во втором тайме "Эвертон" забил второй гол. На 84-й минуте гости получили право на пенальти, который реализовал Гилфи Сигурдссон. Спасти встречу в оставшееся время у команды Юргена Клоппа не получилось. Итог - четвертое подряд поражение в чемпионате Англии.

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