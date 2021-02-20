"Ливерпуль" впервые в ХХI веке проиграл "Эвертону" дома

В 25-м туре чемпионата Англии в мерсисайдском дерби "Ливерпуль" принимал "Эвертон". В последних матчах действующий чемпион Англии не радует своих болельщиков в Премьер-лиге, потерпев три поражения подряд.

"Эвертон" в последний раз обыгрывал своих принципиальных соперников на их поле в далеком уже 1999 году. После этого удача отвернулась от этой команды.

Но уже на третьей минуте встречи у поклонников "Эвертона" появился неплохой повод для радости. Ришарлисон сумел поразить ворота "Ливерпуля". Вскоре хозяева лишились Джордана Хендерсона, получившего травму.

Во втором тайме "Эвертон" забил второй гол. На 84-й минуте гости получили право на пенальти, который реализовал Гилфи Сигурдссон. Спасти встречу в оставшееся время у команды Юргена Клоппа не получилось. Итог - четвертое подряд поражение в чемпионате Англии.