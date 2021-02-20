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20.02.2021 11:47
Рубрика: Общество

Москвичи предложат идеи по направлениям обучающих программ "Технограда"

Текст: Дмитрий Туманский

Москвичи смогут предложить свои идеи по созданию новых направлений обучающих программ в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Сделать это можно будет на платформе crowd.mos.ru в рамках краудсорсинг-проекта "Мой "Техноград".

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По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, проект продлится с 25 февраля по 3 марта. Предложить свои идеи москвичи смогут до 27 февраля включительно, а до 1 марта эксперты отберут лучшие предложения, за которые 2 и 3 марта проголосуют пользователи. Набравшие больше всего голосов идеи и будут реализованы.

"В краудсорсинг-проекте будет выделено пять тем - по числу главных образовательных треков "Технограда". Среди них цифровые технологии, креативные индустрии и услуги для населения", - цитирует Сергунину официальный сайт мэрии Москвы.

Напомним, на базе "Технограда" регулярно проходят профориентационные и образовательные курсы - здесь можно освоить востребованную профессию, поучаствовать в мастер-классах и других мероприятиях.

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