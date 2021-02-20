Названо лучшее российское оружие на мировом рынке





С-400

Флагман мировой ПВО, зенитный комплекс С-400 "Триумф" приобрели такие гиганты импорта вооружений, как Индия, Китай и Турция. Контракт с последней вызвал дипломатическую бурю в НАТО и охлаждение отношений Анкары с Вашингтоном. США исключили Турцию из партнерской программы по истребителю F-35 и ввели против нее санкции. Помимо эффективности на дипломатическом фронте, "Триумф" весьма эффективен в противоракетной обороне: за счет своей универсальности и большого арсенала специализированных ракет, комплекс может работать на разных дальностях: от самых малых до очень больших.

Су-35

Один из самых совершенных российских истребителей при выгодной цене имеет массу технических преимуществ. Он может летать на сверхзвуке без использования форсажа, обладает сверхманевренностью - за счет двигателей с управляемым вектором тяги - и мощным радаром с АФАР. Самолет оснащен эффективной системой радиоэлектронного подавления, способной отвести от него американские ракеты AIM-120 AMRAAM и им подобные. Собственный арсенал Су-35 представлен универсальным комплексом вооружения на 12 точках подвески. Первым иностранным заказчиком истребителя стал Китай, заключивший в 2015 году контракт на 24 самолета.

Автомат Калашникова

От прародителя серии АК-47 до современного АК-12 автоматы Калашникова остаются одним из самых популярных видов оружия в мире. Благодаря низким затратам на производство, простоте конструкции, легендарным надежности и долговечности автоматы семейства Калашников продолжают использоваться во всех уголках планеты.

Т-90С

Экспортная версия основного боевого танка Т-90МБТ оснащена 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, 840-сильным двигателем, динамической защитой "Контакт-5" и мощной системой подавления управляемых боеприпасов "Штора". Создатели Т-90 избегают дорогих штучек, что устанавливаются на западные аналоги, чтобы обеспечить баланс огневой мощи, долговечности и экономической эффективности. Это сделало танк бестселлером в странах второго и третьего мира, его приобрели Азербайджан, Индия, Ливия и Туркменистан.

Су-57

Истребитель пятого поколения - один из самых амбициозных российских проектов. Этот самолет призван объединить лучшие в классе аэродинамические характеристики с малозаметностью и мощным арсеналом новейших ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" - в него могут войти и гиперзвуковые боеприпасы. Хотя серийное производство самолета началось недавно, экспортная версия самолета уже активно предлагается потенциальным клиентам - например, Индии, Китаю и Турции.