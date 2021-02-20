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20.02.2021 01:03
Рубрика: Экономика

Рабочая шестидневка в России завершится сокращенной на час субботой

Суббота, 20 февраля, будет самым коротким днем этой трудовой недели. Из-за предстоящих праздников рабочее время сокращается на час, напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

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В Роструде рассказали о праздничных днях 2021 года

"По производственному календарю выходной с этой субботы переносится на понедельник, 22 февраля, что позволит россиянам отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно", - приводит пояснения специалиста "Интерфакс".

В Роструде также подчеркнули, что в непрерывно действующих организациях, где производственный процесс поставлен на поток и невозможно уменьшение продолжительности работы или смены в предпраздничный день, переработка должна рассматриваться как сверхурочные работы и компенсироваться работникам предоставлением дополнительного времени отдыха или двойной оплатой.

Рабочая неделя, на которую приходится праздник, сократится до трех дней и будет длиться со среды 24 февраля по пятницу 26 февраля. В ближайшее время россиян ждет еще одна короткая рабочая неделя: восьмое марта в этом году приходится на понедельник, в связи с этим, рабочая неделя будет четырехдневной, с 9 по 12 марта.

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