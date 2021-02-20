Раскрыт секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160

Стратегические ракетоносцы Ту-160 благодаря своей грациозной форме и белому блестящему окрасу известны во всем мире под прозвищем "Белый лебедь". Однако выбор цвета в данном случае - вовсе не дань прекрасному.

Как сообщается на сайте "Ростеха", Ту-160 способен нести ядерное вооружение, тепловая энергия взрыва в случае его применения огромна. Поэтому белое отражающее покрытие - один из способов защитить экипаж.

Впрочем, актуально это скорее при бомбометании или пуске ракет малой дальности. К примеру, ранее Ту-160 могли в числе прочего оснащаться ракетами Х-15, способными поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Основной ударной силой "Белых лебедей" долгое время являлись ракеты Х-55СМ, дальность которых составляет уже 3500 километров. Сейчас же приняты на вооружение более современные ракеты Х-101 (ядерный вариант - Х-102), их дальность достигает 5500 километров. К слову, они неоднократно и успешно применялись в ходе антитеррористической операции России в Сирии.