Эксперт: Москва - лидер по развитию ИТ-компетенций школьников

В столице открылся новый городской конкурс "Акселератор проектов МЭШ". Своим мнением о новом проекте поделился эксперт конкурса, коммерческий директор ИТ-компании "ГКС" Александр Малетов.

По словам Малетова, информационные технологии - самый быстро развивающийся сектор мировой экономики. В новом проекте принять участие могут школьники 7-11 классов и студенты первых курсов колледжей. Для них это уникальная возможность попробовать свои силы в создании высокотехнологичных цифровых продуктов для главной образовательной платформы МЭШ. Участники конкурса смогут разработать комплексные образовательные приложения и различные web-интерфейсы.

"Новый городской конкурс "Акселератор проектов МЭШ" сейчас очень актуальный. На данный момент у Москвы есть неограниченные возможности для развития ИТ-компетенций среди молодых специалистов. Поэтому я считаю, что такой проект обязательно нужно развивать и оказывать всестороннюю поддержку в его продвижении", - сказал Малетов.

Напомним, чтобы зарегистрироваться в проекте, нужно зайти на сайт.