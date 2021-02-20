Москвичей предупредили о перепадах температур и давления

Перепады температур и давления в субботу могут неблагоприятно сказаться на самочувствии детей до пяти лет, пенсионеров и тех, кто страдает бронхо-легочными заболеваниями. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По его данным, в течение дня атмосферное давление будет нестабильным от 740 до 758 мм рт ст., в приземном слое воздуха будет высокое содержание кислорода. Температура воздуха будет колебаться от -18…12 градусов. Будет пасмурно, временами возможен небольшой снег.

Подобные метеоусловия могут неблагоприятно сказаться на состоянии здоровья нескольких категорий граждан: дети в возрасте до 5-6 лет могут быть более беспокойными и возбудимыми, возможно общее недомогание. У людей с хроническими бронхо-легочными заболеваниями могут отмечаться острые приступы бронхоспазма. Чтобы обезопасить себя, метеорологи советуют с осторожностью выходить на улицу, не делать глубоких входов и прикрывать лицо шарфом.

Кстати, максимальная температура воздуха была 20 февраля в прошлом году - +7,7 градуса. А минимальная - в 1992 году - 29 градусов мороза.