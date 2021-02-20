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20.02.2021 11:30

НВ АЭС модернизирует открытое распределительное устройство

На НВ АЭС завершен первый этап модернизации открытого распределительного устройства.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Отрытое распределительное устройство классом напряжения 220 киловольт (ОРУ-220 кВ) расположено на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и служит для приема и распределения электрической энергии, вырабатываемой атомной станцией.

В ходе модернизации были заменены элементы ячеек: высоковольтные выключатели, разъединители, трансформаторы тока, напряжения. С применением микропроцессорной техники выполнены терминалы управления, защит. Специалисты усилили строительные части конструкции - бетонные опоры и основания, на которых смонтировано электротехническое оборудование.

Фото: Нововоронежская АЭС
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В новом оборудовании применено принципиально новое техническое решение, отвечающее современным требованиям безопасности. Воздушные выключатели заменили на элегазовые, где вместо воздуха в качестве среды гашения электрической дуги используется элегаз - шестифтористая сера. Такое решение обеспечивает наиболее безопасное и эффективное проведение оперативных переключений на ОРУ-220 кВ.

- Первая секция ОРУ-220 кВ была введены в эксплуатацию в 1962 году. С ее помощью осуществлялось энергоснабжение собственных нужд первых энергоблоков Нововоронежской АЭС - № 1 и № 2 - и поселка Нововоронежский, а также прилегающих районов Воронежской области. Конечно, оборудование морально и физически устарело, и возникла потребность в модернизации, - отметил начальник электрического цеха НВАЭС Виталий Виролайнен.

Своевременная модернизация ОРУ-220 кВ значительно снижает риск выхода оборудования из строя, а значит, недовыработки электрической энергии. Завершить обновление объекта Нововоронежской АЭС планирует в 2023 году.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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