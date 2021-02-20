Под Ярославлем осудили "черных оружейников"

Рыбинский городской суд вынес приговор по делу о незаконном изготовлении и сбыте оружия.

По информации прокуратуры Ярославской области, в 2019 - 2020 годах 50-летний рыбинский токарь на своем рабочем месте изготавливал огнестрельное оружие и патроны к нему. Кроме того, он незаконно хранил дома порох.

- Его 32-летний подельник искал покупателей и предоставлял напарнику необходимые для изготовления оружия и патронов комплектующие детали. Всего соучастники незаконно изготовили семь единиц оружия и более 200 единиц патронов, - рассказала официальный представитель надзорного ведомства Яна Смирнова.

При этом оба фигуранта ранее уже были судимы: токарь попался на незаконном изготовлении оружия, находясь на испытательном сроке за аналогичное преступление, а его подельник судим за незаконный оборот наркотиков и разбой.

Подпольный оружейный "заводик" выявили сотрудники территориального управления ФСБ России. Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества изъяты из незаконного оборота.

Суд признал обоих мужчин виновными в незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозке оружия и взрывчатых веществ, а также незаконном изготовлении оружия. Токарь приговорен к четырем годам девяти месяцам, его подельник - к четырем годам лишения свободы в ИК строгого режима. Кроме того, фигуранты оштрафованы на 150 и 120 тысяч рублей соответственно.

Приговор в законную силу не вступил.