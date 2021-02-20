В Рязанской области из-за мороза отменили уроки в школах

В Рязанской области из-за морозов частично или полностью отменены занятия в школах. Решение об отмене занятий принимается руководством школы по согласованию с муниципалитетом, сообщает сайт правительства региона.

Накануне синоптики прогнозировали понижение температуры в регионе до минус 31 . Решение об отмене уроков с 1 по 4 классы приняли в городе Сасово и Сасовском районе, в Шацком и Касимовском районах не учатся также с 5 по 9 классы. В Касимове, Клепиковском, Пителинском, Спасском, Ермишинском, Чучковском, Кадомском, Путятинском районах не пошли в школу ученики с 1 по 11 классы.

В остальных районах и областном центре школы работают, как обычно. В Кораблинском районе у школьников сейчас каникулы.

Из-за погодных условий родители имеют право не водить детей в школы, подчеркнули в региональном минобразе. По информации профильного министерства, аварий коммуникаций и инженерных систем в учреждениях образования нет.