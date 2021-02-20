В Чите концентрация бензапирена в 33 раза превысила норму

Среднемесячная концентрация бензапирена в Ингодинском районе Читы в январе этого года превысила норму в 33,3 раза. Об этом сообщается на сайте Забайкальского гидрометцентра.

Превышение допустимой концентрации также регистрировалось в Железнодорожном (в 26,6 раза) и Центральном районах (в 16,3 раза).

Источники загрязнения атмосферы - ТЭЦ, котельные, автомобильный транспорт и промышленные предприятия. Жителям Читы в такое время рекомендуют выезжать за пределы города.

Напомним, Чита оказалась в списке 12 самых загрязненных городов России.