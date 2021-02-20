В Хабаровском крае завели дело из-за сорванной ветром крыши детсада

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Во время циклона в городе Советская Гавань 17 февраля ураганным ветром была разрушена крыша детского сада. Пострадавших из-за ЧП нет.
Известно, что последний раз капитальный ремонт кровли здания выполняли в 2013 году, однако работы были выполнены с нарушением строительных норм.
Сейчас следствие выясняет все обстоятельства преступления.