В мэрии Владивостока нашли мертвым главу управления

В администрации Владивостока нашли мертвым и.о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Александра Скорлякова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя мэрии.

Отмечается, что чиновника обнаружили на рабочем месте. По информации агентства, в деле разбираются следственные органы.

Александру Скорлякову было 54 года, в администрации Владивостока он трудился с 2019 года.

Управление, где он работал, занимается вопросами в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения соблюдения административного законодательства и другими.