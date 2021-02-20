Бастрыкин поручил проверить аварийный дом в Перми

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с аварийным домом в Перми. Об этом сообщили в следственном комитете.

Проверка началась после того, как на одном из телеканалов сообщили, что в доме № 24 по улице Крснополянской в Перми рухнул потолок после прорыва трубы с горячей водой в одной из квартир. При этом чуть не пострадала женщина, которая проживала на нижнем этаже. Жильцы дома винят в произошедшем управляющую компанию.

Проживающих в аварийном доме пообещали расселить в 2024 году, однако они опасаются, что их жилье станет непригодным раньше.

Александр Бастрыкин поручил дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц муниципального образования и сотрудников управляющей компании.