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20.02.2021,  
14:54
Текст:  Тимур Алимов

Минобороны РФ получит первую партию новых ударных дронов

Министерство обороны России подписало контракт на поставку установочной партии разведывательно-ударных беспилотных аппаратов "Альтиус-РУ". Информация об этом обнародована в материалах итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана.
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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Как следует из документов, обособленное подразделение № 2 АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) в Казани успешно провело защиту и закрытие этапа "Технический проект". Партия дронов должна быть изготовлена в этом году.

"Альтиус-РУ" является окончательным обликом беспилотника "Альтиус", который разрабатывался с 2011 года создавался ОКБ имени Симонова в Казани по заказу российского оборонного ведомства. Летные испытания начались в 2016 году, а в 2018-м проект был передан казанскому подразделению УЗГА.

По имеющимся данным, разведывательно-ударный аппарат массой около шести тонн может нести до двух тонн боевой нагрузки. Дальность полета составляет около 10 тысяч километров. Дрон оснащается спутниковыми средствами связи и искусственным интеллектом, способным обмениваться информацией с пилотируемыми летательными аппаратами.

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