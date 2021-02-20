Прикамье эффективно борется с последствиями распространения COVID-19

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел рабочее совещание, посвященное социально-экономическому развитию Прикамья в условиях распространения коронавируса.

В нем приняли участие члены краевого правительства и представители региональных подразделений федеральных ведомств.

Губернатор края Дмитрий Махонин отметил, что сегодня особое внимание уделяется вопросам стабилизации ситуации, вызванной вспышкой новой инфекции. С весны 2020 года в крае проведен большой комплекс мероприятий, направленных на борьбу с инфекцией.

Сейчас особый акцент делается на массовую иммунизацию населения, которая проходит в 73 пунктах вакцинации по всему региону. В край поступило более 56 тысяч комплектов вакцины. Ее первым компонентом привиты более 28 тысяч жителей, около восьми тысяч завершили курс вакцинации.

Игорь Комаров отметил, что сегодня особо актуальными для регионов остаются вопросы обеспечения доступной плановой медицинской помощи, в том числе для больных сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также улучшение демографической ситуации. В качестве одной из первоочередных задач полпред назвал вакцинацию от коронавируса, сказав, что в регионе иммунизация организована на высоком уровне.

Также на совещании обсудили состояние экономики региона, на которой существенно отразилась ситуация с коронавирусом. Пермский край одним из первых в России разработал и внедрил региональные механизмы поддержки бизнеса: за время пандемии было принято три пакета мер поддержки, которые коснулись 35 отраслей.

Всего за 2020 год на финансовую помощь предприятиям, компаниям и индивидуальным предпринимателям из бюджета региона направлено более миллиарда рублей. Численность занятых в поддерживаемых отраслях экономики составляет 190 тысяч человек.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что с помощью этих мер восстановление экономики региона будет проходить быстрее. Поэтому в Прикамье в 2021 году продлено действие некоторых мер поддержки, а также вводится ряд новых.

Так, в крае до конца этого года на уровне 1,6 процента заморожена ставка по налогу на имущество для организаций, владеющих торгово-офисными объектами. Продлены налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную или патентную системы налогообложения и имеющих до 15 сотрудников. Для пяти видов деятельности при условии применения упрощенной системы налогообложения продолжают действовать минимальные налоговые ставки: "Доходы" - один процент, "Доходы минус расходы" - пять процентов.

Кроме того, в сентябре 2020 года в регионе принят закон "Об инвестиционном налоговом вычете" - послабление для инвесторов, вкладывающих средства в Пермский край и реализующих на территории региона свои проекты. В том числе, вычет распространяется и на филиалы крупных федеральных компаний, которые не могли регистрировать отдельное юрлицо на территории региона.

Также в 2021 году на 16 видов деятельности расширен перечень сфер, в которых можно применять патентную систему налогообложения. При этом стоимость патента в крае одна из самых низких в ПФО. На 2021 год предусмотрены средства на поддержку малых и средних предприятий. В том числе, на субсидирование части затрат в обрабатывающем производстве, туризме, гостиничном бизнесе и других сферах предусмотрено 95 миллионов рублей.

По словам Игоря Комаров, Пермский край входит в число регионов ПФО, на которые сильно повлияло изменение цен на мировом рынке.

- Это серьезно отразилось на снижении доходов в бюджетах. Но в регионе были отработаны наиболее комплексно и достаточно эффективно меры поддержки бизнеса, особенно - в тех отраслях, которые наиболее пострадали от коронавируса. Они компенсировали его негативное влияние и изменение мировой конъюнктуры. Разработанные региональным правительством меры поддержки муниципалитетов - это тот опыт, который может быть использован и в других регионах. Я уверен, что он окажет позитивное влияние на состояние финансов муниципалитетов и тех программ, которые именно для людей и именно для населения, - заключил Игорь Комаров.

Дмитрий Махонин добавил, что в 2020 году были приняты дополнительные меры, нацеленные на поддержку занятости. Субсидии на создание новых рабочих мест получили более 230 компаний, в которые трудоустроились почти 900 жителей. К началу декабря 2020 года уровень безработицы в Прикамье вернулся к обычному уровню.

- Мы проводим реформу служб занятости, работаем с инвесторами, развиваем производство и принимаем другие меры для стабилизации ситуации. Выстраиваем систему обеспечения предприятий квалифицированными кадрами, на которые у нас высокий спрос. И делаем все для привлечения в край людей из других регионов: чтобы они хотели сюда приезжать жить в комфортных условиях и получать достойную зарплату, - подчеркнул губернатор.

Еще одна важная тема - национальные проекты. В прошлом году в крае велась реализация 50 региональных проектов, на которые из бюджетов всех уровней было направлено более 17 миллиардов рублей. Планы были выполнен почти на 96 процентов. Это выше общероссийского уровня и среднего показателя по ПФО - по нему регион занимает шестую позицию.

- Для нас особенно важны не показатели, а то, чтобы люди в каждом населенном пункте региона ощущали изменения к лучшему - видели новые детские площадки, стадионы, отремонтированые школы и детские сады. Национальные проекты и национальные цели - это большой прорыв, это возможность качественно изменить условия жизни большого числа людей, - подчеркнул губернатор.

По его словам, что в регионе пересмотрены подходы к реализации национальных проектов. Главной текущей задачей на сегодня является качественная контрактация.

- Мы рассчитываем до конца зимы заключить все муниципальные государственные контракты. Мы делаем это, чтобы с началом строительного сезона были запущены работы, чтобы они выполнялись качественно и были завершены в срок, и люди ощутили изменения, - сказал глава региона.