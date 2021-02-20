Самарские врачи вылечили от коронавируса 100-летнюю пациентку

Доктора инфекционного госпиталя самарской горбольницы № 8 вылечили от COVID-19 100-летнюю пациентку. Об этом сообщил минздрав региона.

Женщину-долгожительницу лечили от новой коронавирусной инфекции в больнице несколько недель. Пожилой пациентке удалось поправиться. Она выздоровела, и недавно ее выписали домой. Теперь за ней наблюдают на дому врачи поликлиники.

COVID-госпиталь в больнице развернули в октябре. За все время здесь оказали медпомощь более 1200 пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на заболевание.

- Почти каждый десятый - это пациент старше 80 лет, - рассказала замглавврача горбольницы № 8 Марина Цветкова.

Старшее поколение тяжело переносит новую инфекцию, поэтому доктор призвала самарцев позаботиться о пожилых родственниках, создав условия для их самоизоляции.

Также она посоветовала всем провакцинироваться.