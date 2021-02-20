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20.02.2021 14:22
Рубрика: Происшествия

В Пензенской области от угарного газа погибли три человека

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Трагедия произошла в городе Каменке Пензенской области. В субботу утром в частном доме на улице Кирова обнаружены тела трех мужчин. Личности погибших установлены. Им было от 53 до 69 лет.

Фото: Instagram.com/prokuratura_kirov43/
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Как сообщили в СУ СК по Пензенской области, предварительная причина смерти - отравление угарным газом, при осмотре каких-либо телесных повреждений не обнаружено. В доме было печное отопление, на момент обнаружения тел погибших шибер печи был закрыт.

Следователи провели детальный осмотр места происшествия с привлечением работников газовой службы. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится доследственная проверка смерти трех человек по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

В регионах Происшествия ЧП Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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