В Пензенской области от угарного газа погибли три человека

Трагедия произошла в городе Каменке Пензенской области. В субботу утром в частном доме на улице Кирова обнаружены тела трех мужчин. Личности погибших установлены. Им было от 53 до 69 лет.

Как сообщили в СУ СК по Пензенской области, предварительная причина смерти - отравление угарным газом, при осмотре каких-либо телесных повреждений не обнаружено. В доме было печное отопление, на момент обнаружения тел погибших шибер печи был закрыт.

Следователи провели детальный осмотр места происшествия с привлечением работников газовой службы. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится доследственная проверка смерти трех человек по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.