АО "Транснефть - Западная Сибирь" проверило готовность работников к нештатным ситуациям

АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело комплексное учебно-тренировочное занятие (КУТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода (ППМН) Красноярск - Иркутск через реку Кан в Красноярском крае.

Цель - проверка оперативного взаимодействия работников различных подразделений и их готовность к устранению нештатной ситуации в регламентные сроки.

Согласно сценарию КУТЗ на подводном переходе нефтепровода было зафиксировано снижение давления. Транспортировка нефти была условно остановлена. Для обследования на подводный переход МН выехала патрульная группа, которая установила факт "разгерметизации" трубопровода и выставила на месте предупреждающие знаки.

В соответствии с утвержденным алгоритмом действий по локализации условного разлива нефти при наличии ледяного покрова на поверхности водоема были выполнены пропилы льда, развёрнуты боновые заграждения общей длиной 500 метров, установлены емкости для сбора "нефти". Эксперты эколого-аналитической лаборатории проводили непрерывный мониторинг состояния окружающей среды. Сценарий КУТЗ был усложнен тремя вводными - неисправность магистрального насоса и автоматики, отказ работы электрооборудования, наличие условно пострадавшего.

В тренировке участвовали сотрудники центральной ремонтной службы, линейных аварийно-эксплуатационных служб Пойменской НПС и Рыбинской ЛПДС, цеха технологического транспорта и спецтехники Красноярского районного нефтепроводного управления - всего 94 человека. Было использовано около 60 единиц автотехники и специального оборудования, включая ледорезные установки, нефтесборщики, автокраны, снегоходы, трассоискатели.

Все мероприятия по устранению условной нештатной ситуации были выполнены в полном объеме и в регламентное время. Наблюдательная комиссия положительно оценила итоги КУТЗ, отметив высокий уровень компетенции и слаженность взаимодействия персонала.

Проведение учений - важная составляющая работы в области промышленной и экологической безопасности АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"