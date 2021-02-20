Норильск получит от правительства более 120 млрд рублей

Новости

В Петербурге двух продавцов освободили из рабства 18:03
В Подмосковье грузовик протаранил автобус с врачами 17:39
Хуснуллин: Меры по стабилизации цен на металл могут принять в марте 17:21
Американские авиаперевозчики ужесточат сбор сведений о пассажирах 17:20
В Архангельске задержаны руководители энергетических компаний 17:08
На социальные доплаты военным медикам выделят 6,5 млрд рублей 17:06
Петербургский программист за сутки сделал Clubhouse для Android 17:04
Под Ярославлем осудили "черных оружейников" 16:50
Женская сборная России по биатлону повторила худший результат в эстафете на ЧМ 16:43
Вышел трейлер ремейка "Берега москитов" с бывшим мужем Энистон 16:41
Песков оценил работу "Роскосмоса" 16:35
Акции "Норникеля" упали после аварии на фабрике 16:24
Режиссер "Рейда" снимет для Netflix триллер с Томом Харди 16:23
Глава СБР прокомментировал провал в женской эстафете на чемпионате мира 16:14
Ученые нашли вещество, защищающее клетки от токсичного гербицида 16:09
Песков оценил "американский след" в репрессиях на Украине 15:53
Курс биткоина превысил 57 тысяч долларов 15:45
Синоптик рассказала о потеплении до 0 градусов в Москве к 26 февраля 15:43
В Тюмень вернулся самолет с неубранным шасси 15:31
Песков заявил о стремительном ухудшении ситуации на Украине 15:26
Вышел тизер фантастического триллера с Хью Джекманом "Воспоминание" 15:25
Захарова раскритиковала Британию за фактическое управление некоторыми СМИ 15:23
Ефремова этапировали из Москвы обратно в белгородскую колонию 15:18
Песков анонсировал целый день переговоров Путина с Лукашенко 15:07
Новый глава Росгосцирка намерен возродить престиж циркового искусства 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
20.02.2021 16:58
Рубрика: Экономика

Норильск получит от правительства более 120 млрд рублей

Текст: Ольга Игнатова
Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в целях социально-экономического развития Норильска, включая реновацию жилищного фонда, модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие социальной сферы, были сегодня подписаны в Правительстве РФ.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Как уточняют пресс-служба аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, подписано два документа: соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и публичным акционерным обществом "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" и соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на период до 2024 года и перспективу до 2035 года.

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Потанин назвал причину обрушения на Норильской обогатительной фабрике

"Соглашение касается всего Норильска. Должны проводиться работы по приведению в порядок городской инфраструктуры, по улучшению условий жизни людей. Мы считаем подписанное соглашение стартовым. Нам предстоит с компанией большая работа для того, чтобы соглашение в ближайшее время внесло улучшение в жизни людей. Будем это проговаривать с компанией и принимать меры к тому, чтобы повышались требования к промышленной безопасности: люди не должны погибать на экономически процветающем предприятии. Надо быстрее приводить в порядок условия жизни людей: вкладывать в это средства из государственного бюджета и от компании. Компания должна нести свою социальную ответственностью уже сейчас", - отметил полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Среди первоочередных задач - реновация жилищного фонда, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города; строительство, ремонт, реконструкция и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды; переселение граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, в районы с благоприятными условиями проживания.

Запланировано совместное финансирование. Его рассматриваемый объём - 120,1 млрд рублей. Из них 24 млрд рублей - из средств федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей - из средств "Норильского никеля".

В первый этап реализации программы до 2024 года вошли мероприятия по ликвидации (демонтажу) 7 объектов аварийного жилищного и подлежащего признанию аварийным жилья; строительству двух многоэтажных жилых домов в центральном районе г. Норильска, трёх многоэтажных жилых домов в жилом образовании "Оганер", 11 малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах в центральном районе; реконструкция первого этапа одного многоквартирного дома в центральном районе г. Норильска, имеющего историческую ценность. Мероприятия по переселению граждан, проживающих в городах Норильск и Дудинка, в районы с благоприятными природными и социально-экономическими условиями, включает предоставление социальных выплат на приобретение жилья до 2024 года гражданам, состоящим на учете, инвалидам 1 и 2 группы, инвалидам детства и пенсионерам, проживающим в городе Норильске для 1 860 семей. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства включает мероприятия по реконструкции (модернизации) коллекторного хозяйства протяженностью более 45 км, термостабилизации грунтов под 12 многоквартирными домами и социальными объектами.

В Норильске будут благоустроены 8 общественных пространств и 24 придомовых территорий. Запланированы проектирование и строительство поликлиники на 1 297 посещений в смену, общеобразовательной школы в центральном районе на 1 100 мест, первого этапа дошкольного учебного учреждения на 270 мест, реконструкция здания с целью размещения дошкольного образовательного учреждения на 236 мест. Будет проведен капитальный ремонт здания КГБУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения "Норильский". Начнется первый этап строительства гидротехнического сооружения на реке Норильская.

Отметим, что ранее социально-экономическое развитие Норильска обсуждалось на заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Тогда Юрий Трутнев дал поручение Минвостокразвития России, Минэкономразвития России, правительству Красноярского края, администрации Норильска, компании "Норильский никель" подготовить сбалансированный проект программы реновации жилья в Норильске, учитывающий источники и объёмы финансирования данной программы.

Второй подписанный документ предусматривает совместную подготовку Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Акции "Норникеля" упали после аварии на фабрике

Десять лет назад между краем и компанией заключалось соглашение о финансировании мер по развитию Норильска. Его итогом стало строительство 3 детских садов, 2 физкультурно-оздоровительных комплексов, ремонт 3 многоквартирных домов, 283 фундаментов, 1389 муниципальных квартир для переселенцев из ветхого жилья, снос 18 аварийных зданий, а также капитальный ремонт 34 км инженерных сетей.

Комментируя подписанные соглашения, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заметил, что программа комплексного развития Норильска, построенная на принципах государственно-частного партнерства - важный шаг, направленный на повышение качества жизни в арктических городах. "Подписанное соглашение - это комплексный, долгосрочный взгляд на социально-экономическое развитие одного из ключевых городов русского севера. Каждое мероприятие будет внесено в специализированную электронную систему. Это позволит неотступно следить за пошаговым исполнением каждого мероприятия, чтобы средства, выделенные на реализацию этой программы, принесли пользу жителям Норильска", - сказал он.

В регионах Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Песков заявил о стремительном ухудшении ситуации на Украине
Володин: Все больше стран обращаются по поводу российской вакцины
На социальные доплаты военным медикам выделят 6,5 млрд рублей
Рогозин рассказал Путину о возобновлении исследования Луны
В Архангельске задержаны руководители энергетических компаний
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками