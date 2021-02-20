Норильск получит от правительства более 120 млрд рублей

Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в целях социально-экономического развития Норильска, включая реновацию жилищного фонда, модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие социальной сферы, были сегодня подписаны в Правительстве РФ.

Как уточняют пресс-служба аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, подписано два документа: соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и публичным акционерным обществом "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" и соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на период до 2024 года и перспективу до 2035 года.

"Соглашение касается всего Норильска. Должны проводиться работы по приведению в порядок городской инфраструктуры, по улучшению условий жизни людей. Мы считаем подписанное соглашение стартовым. Нам предстоит с компанией большая работа для того, чтобы соглашение в ближайшее время внесло улучшение в жизни людей. Будем это проговаривать с компанией и принимать меры к тому, чтобы повышались требования к промышленной безопасности: люди не должны погибать на экономически процветающем предприятии. Надо быстрее приводить в порядок условия жизни людей: вкладывать в это средства из государственного бюджета и от компании. Компания должна нести свою социальную ответственностью уже сейчас", - отметил полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Среди первоочередных задач - реновация жилищного фонда, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города; строительство, ремонт, реконструкция и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды; переселение граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, в районы с благоприятными условиями проживания.

Запланировано совместное финансирование. Его рассматриваемый объём - 120,1 млрд рублей. Из них 24 млрд рублей - из средств федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей - из средств "Норильского никеля".

В первый этап реализации программы до 2024 года вошли мероприятия по ликвидации (демонтажу) 7 объектов аварийного жилищного и подлежащего признанию аварийным жилья; строительству двух многоэтажных жилых домов в центральном районе г. Норильска, трёх многоэтажных жилых домов в жилом образовании "Оганер", 11 малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах в центральном районе; реконструкция первого этапа одного многоквартирного дома в центральном районе г. Норильска, имеющего историческую ценность. Мероприятия по переселению граждан, проживающих в городах Норильск и Дудинка, в районы с благоприятными природными и социально-экономическими условиями, включает предоставление социальных выплат на приобретение жилья до 2024 года гражданам, состоящим на учете, инвалидам 1 и 2 группы, инвалидам детства и пенсионерам, проживающим в городе Норильске для 1 860 семей. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства включает мероприятия по реконструкции (модернизации) коллекторного хозяйства протяженностью более 45 км, термостабилизации грунтов под 12 многоквартирными домами и социальными объектами.

В Норильске будут благоустроены 8 общественных пространств и 24 придомовых территорий. Запланированы проектирование и строительство поликлиники на 1 297 посещений в смену, общеобразовательной школы в центральном районе на 1 100 мест, первого этапа дошкольного учебного учреждения на 270 мест, реконструкция здания с целью размещения дошкольного образовательного учреждения на 236 мест. Будет проведен капитальный ремонт здания КГБУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения "Норильский". Начнется первый этап строительства гидротехнического сооружения на реке Норильская.

Отметим, что ранее социально-экономическое развитие Норильска обсуждалось на заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Тогда Юрий Трутнев дал поручение Минвостокразвития России, Минэкономразвития России, правительству Красноярского края, администрации Норильска, компании "Норильский никель" подготовить сбалансированный проект программы реновации жилья в Норильске, учитывающий источники и объёмы финансирования данной программы.

Второй подписанный документ предусматривает совместную подготовку Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года.

Десять лет назад между краем и компанией заключалось соглашение о финансировании мер по развитию Норильска. Его итогом стало строительство 3 детских садов, 2 физкультурно-оздоровительных комплексов, ремонт 3 многоквартирных домов, 283 фундаментов, 1389 муниципальных квартир для переселенцев из ветхого жилья, снос 18 аварийных зданий, а также капитальный ремонт 34 км инженерных сетей.

Комментируя подписанные соглашения, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заметил, что программа комплексного развития Норильска, построенная на принципах государственно-частного партнерства - важный шаг, направленный на повышение качества жизни в арктических городах. "Подписанное соглашение - это комплексный, долгосрочный взгляд на социально-экономическое развитие одного из ключевых городов русского севера. Каждое мероприятие будет внесено в специализированную электронную систему. Это позволит неотступно следить за пошаговым исполнением каждого мероприятия, чтобы средства, выделенные на реализацию этой программы, принесли пользу жителям Норильска", - сказал он.