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20.02.2021 14:35

ООО "Транснефть – Восток" провело учение на подводном переходе

ООО "Транснефть - Восток" провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе первой очереди магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1) через р. Куту в Железногорск-Илимском районе Иркутской области.
Фото: ООО "Транснефть - Восток" Фото: ООО "Транснефть - Восток"
Фото: ООО "Транснефть - Восток"

Цель - отработка навыков по предупреждению и ликвидации разливов нефти на объектах производственной инфраструктуры.

Сигнал об аварийном снижении давления на подводном участке нефтепровода был получен диспетчером районного диспетчерского пункта. Прибывшая на место патрульная группа подтвердила "выход" нефти, был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Бригады Ленского районного нефтепроводного управления провели работы по локальному вскрытию ледяного покрова, развернули и установили два рубежа боновых заграждений. В ходе учений проводился постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха, почвы и воды. Вся "разлившаяся" нефть была собрана в специальные емкости, выполнены рекультивационные работы.

В тренировке принимали участие более 50 человек, в том числе работники нефтеперекачивающей станции №5, центральной ремонтной службы "Братск", члены добровольной пожарной дружины. Использовалось 17 единиц специальной техники.

Мероприятие состоялось в рамках разработанной программы по оперативному реагированию в условиях ЧС. По результатам УТЗ наблюдатели пришли к выводу, что все поставленные задачи выполнены своевременно и в полном объеме.

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