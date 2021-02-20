В Иртыше обнаружили многократное превышение ПДК по ртути

В Омской области зафиксированы неоднократные превышения ПДК по ртути при отборе проб из реки Иртыш.

15 февраля превышение по ртути в 4 ПДК зарегистрировали специалисты Обь-Иртышского УГМС.

- Отбор проб, проведенный 19 февраля, также показал превышения ртути в 1,3 ПДК по показателю для ведения рыбохозяйственной деятельности, - сообщает Минприроды региона. - Данный факт говорит о необходимости системного анализа причин возникновения опасного вещества в воде.

На совместном совещании Министерства с природоохранной прокуратурой и общественниками принято решение о необходимости более детально изучить вопрос распространения опасного металла по акватории Иртыша.

По мнению специалистов, необходимо полноценное исследование качества воды и донных отложений в Иртыше. Сразу несколько лабораторий проведут совместные отборы воды и параллельные замеры в черте города и на границе с Республикой Казахстан.

По одной из версий, причиной появления ртути в Иртыше могут быть последствия ее утечки на казахстанском "Химпроме", которая произошла 25 лет назад. Тогда ЧП удалось предотвратить - ядовитое озеро остановили на пути к Иртышу и запечатали в глиняный саркофаг. Однако спустя годы экологи вновь бьют тревогу. Что в настоящее время происходит с потенциально опасным объектом, доподлинно никому неизвестно. Второй этап демеркуризационных работ проведен не был. Сегодня о состоянии "глиняного кувшина", доверху наполненного ртутью, специалисты судят лишь по пробам из пробуренных по периметру скважин.

Не менее серьезные вопросы у экологов вызывает и состояние озера Балкылдак, куда "Химпром" сбрасывал свои сточные воды. По данным местных экологов, на его дне, как на блюдце, скопилось от 3 до 18 тонн ртути. По данным исследователей из нескольких институтов, озеро сильно дренируют находящиеся в этой же промзоне две теплоэлектростанции. Поток грунтовых вод при неблагоприятных гидрогеологических условиях может обогнуть стену в грунте и вновь двинуть к Иртышу.