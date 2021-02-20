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20.02.2021 09:11
Рубрика: Происшествия

В Сочи пожар в гостинице охватил 600 квадратных метров

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Утром 20 февраля в Адлерском районе Сочи загорелась многоэтажная гостиница. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края, из здания пришлось эвакуировать людей.

Фото: Instagram.com/prokuratura_kirov43/
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- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 7.19, на момент прибытия площадь возгорания составила 150 квадратных метров, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Буквально за полчаса огонь охватил весь седьмой этаж здания - около 600 квадратных метров. Спасателям пришлось вывести из здания 23 человека, никто из них не пострадал. Огонь удалось локализовать за полчаса. По последней информации, на 8.39 утра пожар полностью потушен. Сейчас специалисты разбираются в причинах возгорания.

По данным ГУ МЧС Кубани, во время пожара в здании находились только рабочие, которые занимались ремонтом.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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