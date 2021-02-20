В Сочи пожар в гостинице охватил 600 квадратных метров

Утром 20 февраля в Адлерском районе Сочи загорелась многоэтажная гостиница. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края, из здания пришлось эвакуировать людей.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 7.19, на момент прибытия площадь возгорания составила 150 квадратных метров, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Буквально за полчаса огонь охватил весь седьмой этаж здания - около 600 квадратных метров. Спасателям пришлось вывести из здания 23 человека, никто из них не пострадал. Огонь удалось локализовать за полчаса. По последней информации, на 8.39 утра пожар полностью потушен. Сейчас специалисты разбираются в причинах возгорания.

По данным ГУ МЧС Кубани, во время пожара в здании находились только рабочие, которые занимались ремонтом.