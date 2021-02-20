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20.02.2021,  
15:01
Текст:  Валентина Пичурина (Курганская область)

Модернизированную БМП-3 покажут на выставке в ОАЭ

Варианты модернизации БМП-3 представят на 15-й Международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах.
Фото: Пресс-служба Курганмашзавода Фото: Пресс-служба Курганмашзавода
Фото: Пресс-служба Курганмашзавода

Как сообщает пресс-служба Курганмашзавода (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех") разработчик и производитель БМП-3 в течение ряда лет успешно модернизирует ранее поставленные машины. Обновления направлены на улучшение основных характеристик изделий: повышение огневой мощи, эксплуатационной эффективности, подвижности и защищенности, и реализуются совместно.

Такой комплексный характер модернизации существенно повышает возможности техники. Так, усиление огневой мощи обеспечивается за счет установки комбинированного прибора-прицела наведения дальномера "Содема", автомата сопровождения цели АСТ-Б, доработки орудия ОПУ 2А70 под выстрел ЗУОФ19 с осколочно-фугасным снарядом.

Фото: Vitalykuzmin.net
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В свою очередь, повышение эксплуатационной эффективности достигается за счет применения навигационной системы "Грот-В", системы видеонаблюдения, автомата переключения передач. Установка комплекта дополнительного бронирования (бронированные и решетчатые экраны) значительно повышают защищенность БМП-3.

Для экипажа и десанта созданы комфортные условия. Это особенно важно при эксплуатации машины при температуре +50 С. В таком случае кондиционер КБМ-3М2Е (с приводом от основного двигателя) или автономный кондиционер-энергоагрегат становятся важным элементом комплектации боевой машины.

- Важно, что эти и другие направления модернизации реализуются с сохранением высокого коэффициента плавучести машины, благодаря установке специального оборудования, - отмечает исполнительный директор ПАО "Курганмашзавод" Петр Тюков.

БМП-3 является одним из наилучших образцов боевой машины пехоты, одинаково хорошо подходящей для выполнения специальных операций и ведения общевойскового боя. Стратегическая мобильность БМП-3 позволяет перевозить ее транспортными самолетами, морскими десантными кораблями. Техника обладает высокой проходимостью и скоростью, отличается готовностью к смене театра боевых действий.

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