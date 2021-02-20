В Челябинске вскрыли аферу при модернизации ледовой арены

Контрольно-счетной палатой региона проведена проверка работ по модернизации оборудования ледовой арены "Трактор". В ходе ревизии выяснилось, что приобретенное за 10 миллионов рублей холодильные агрегаты не соответствуют заявленным по качественным характеристикам, сообщили в субботу в правительстве региона.

- По поручению Алексея Текслера проведена ревизия, которая установила, что приобретенное в 2014 году холодильное оборудование не соответствуют характеристикам, заявленным в техническом задании, отличаются качеством и стоимостью, имеет более низкие технические характеристики, - пояснили в пресс-службе губернатора.

В прокуратуре региона сообщили, что контракт на модернизацию оборудования ОБУ "Ледовая Арена "Трактор" заключила с ООО "Челябинскторгтехника-С".

- Поскольку в действиях подрядчика усматриваются признаки преступления, предусмотренного статье о мошенничестве в особо крупном размере, поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела, - говорит представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Материалы проверки направлены в Главное следственное управление ГУ МВД региона.