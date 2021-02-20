В Курганской области доить коров на фермах начали роботы

В селе Лебяжье Далматовского района Курганской области появились две современные фермы, на которых коров доят умные машины.

Каждая ферма рассчитана на 160 коров. По словам директора хозяйства Федора Ярославцева, робот четко соблюдает всю последовательность операций и выбирает оптимальный режим доения для животного. Буренки почти не испытывают стресс, что положительно сказывается на их здоровье, величине надоев и качестве молока. Несмотря на то, что многие процессы автоматизированы, на фермах создано 40 новых рабочих мест. Сотрудники уже освоили современную технику.

Объем инвестиций в проект превысил 110 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба губернатора, справиться с такими затратами хозяйству помогла программа поддержки, разработанная в прошлом году правительством области: половину стоимости оборудования (30 миллионов рублей) компенсировал региональный бюджет. Кроме того, инвестору вернули 65 процентов затрат на покупку племенного скота, а это 7 миллионов рублей. Для фермы уже приобретено 160 племенных телок голштинской породы.

Ожидается, что в течение двух лет еще два аналогичных проекта будет реализовано на прилегающей территории.