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20.02.2021 13:53
Рубрика: Экономика

В Курганской области доить коров на фермах начали роботы

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

В селе Лебяжье Далматовского района Курганской области появились две современные фермы, на которых коров доят умные машины.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Какую корову выращивать выгоднее всего

Каждая ферма рассчитана на 160 коров. По словам директора хозяйства Федора Ярославцева, робот четко соблюдает всю последовательность операций и выбирает оптимальный режим доения для животного. Буренки почти не испытывают стресс, что положительно сказывается на их здоровье, величине надоев и качестве молока. Несмотря на то, что многие процессы автоматизированы, на фермах создано 40 новых рабочих мест. Сотрудники уже освоили современную технику.

Объем инвестиций в проект превысил 110 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба губернатора, справиться с такими затратами хозяйству помогла программа поддержки, разработанная в прошлом году правительством области: половину стоимости оборудования (30 миллионов рублей) компенсировал региональный бюджет. Кроме того, инвестору вернули 65 процентов затрат на покупку племенного скота, а это 7 миллионов рублей. Для фермы уже приобретено 160 племенных телок голштинской породы.

Ожидается, что в течение двух лет еще два аналогичных проекта будет реализовано на прилегающей территории.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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