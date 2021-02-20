В Западной Сибири и Зауралье отменили занятия в школах из-за морозов

В Тюмени, Тобольске и Кургане часть детей 20 февраля не пошла на уроки. Как передает Обь-Иртышский гидрометцентр, 18-22 февраля на юге Тюменской области аномально холодная погода: средняя суточная температура там упала ниже климатической нормы на 10 градусов.

Так, согласно прогнозу, утром в Тюмени температура воздуха опускалась до - 28 градусов, в Тобольске до - 32. Как сообщили в администрации города, из-за этого отменили очные занятия начальной школы во вторую смену.

Департамент образования Тобольска опубликовал информацию об отмене занятий в первую и вторую смену в 1-9 классах.

В Кургане отменили уроки для первой смены начальной школы. В администрации города отметили, что занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий. Утром в городе температура воздуха опускалась до 24 градусов мороза.