Рекордное автономное плавание подлодки Щ-117 завершилось 85 лет назад

Ровно 85 лет назад - 20 февраля 1936 года - завершилось рекордное автономное плавание советской подводной лодки Щ-117, которое продолжалось 40 суток. Разработчиками данной субмарины закладывался вдвое меньший срок автономности, однако его удалось превзойти - во многом благодаря мужеству экипажа.

Эта подлодка была спущена на воду в апреле 1934 года и изначально называлась "Макрель", несла службу на Тихоокеанском флоте. Относится к типу "Щ" - "Щука" - самому многочисленному типу средних подводных лодок СССР времен Великой Отечественной войны. Ее водоизмещение составляло 706 тонн, что по нынешним меркам совсем немного (для сравнения: водоизмещение АПЛ "Дмитрий Донской" равняется 48 тысячам тонн). Максимальная численность экипажа компактной субмарины насчитывала 41 человек.

Новые для того времени подлодки требовалось проверить в максимально приближенных к экстремальным условиям, чтобы понять предел их возможностей. Впрочем, не только их, но и моряков - как долго команда сможет функционировать в открытом море, как это повлияет на боевой дух и выполнение поставленных задач? На все эти вопросы надо было получить ответы.

Подготовка рекордного похода велась в течение осени - зимы 1935 года, а 11 января 1936-го Щ-117 с 38 членами экипажа на борту отправилась в автономное плавание. Выполнить эту задачу данной субмарине руководство флота решило во многом из-за капитана Николая Египко, который незадолго до этого удостоился ордена Ленина. Он подходил к несению службы ответственно, дотошно вникал во все мелочи, особое внимание уделяя работе с подчиненными, среди которых он пользовался большим авторитетом.

Все возможное пространство внутри лодки забили провизией, условия для моряков были поистине спартанские. Как отмечал капитан 1-го ранга, ветеран-подводник Вадим Кулинченко в статье для "Военно-промышленного курьера", на "Щуке" "были только одна крошечная командирская каюта, маленькая кают-компания для офицеров, одновременно служившая и спальней, и 30 легкоснимаемых "заваливаемых" коек… все необходимое для жизни ограниченно, и только воля человека могла вершить чудеса".

Не благоприятствовала и погода за бортом - температура воздуха достигала -23 градусов при сильном ветре и соответствующем волнении моря. В надводном положении Щ-117 быстро обрастала льдом, который приходилось скалывать. Примечательно также, что никаких рекордов по дальности похода ставить не планировалось - большая часть миссии прошла между островом Аскольд на западе и мысом Поворотный на востоке, совсем недалеко от берега.

Впрочем, скучать морякам не приходилось. По воспоминаниям Николая Египко, распорядок дня на подлодке был сдвинут на 12 часов (подъем - в 19.00). Днем экипаж отдыхал под водой, в это время дежурные вели наблюдения с помощью перископа. Ночью же лодка всплывала и дозор велся уже в таком положении. В это время заряжалась аккумуляторная батарея, пополнялись запасы воздуха, подлодку очищали ото льда.

В результате в таком режиме экипаж с честью продержался 40 дней, что стало рекордом того времени. Всего Щ-117 прошла 3022 миль, из которых 315 - в подводном положении (по времени - свыше 340 часов).