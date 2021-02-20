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20.02.2021 11:21
Рубрика: Власть

Рогозин доложил Путину о выполнении гособоронзаказа на 100 процентов

Текст: Кира Латухина
Гособоронзаказ выполнен "Роскосмосом" полностью, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

"Финансовые результаты следующие. У нас кассовое исполнение - 94 процента, гособоронзаказ выполнен на 100 процентов", - сообщил Рогозин.

Фото: Пресс-служба ЦПК имени Ю.А. Гагарина / ТАСС
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Сокращается просроченная дебиторская задолженность. "В целом мы по выручке на уровне прошлого года", - заметил докладчик. Но резко увеличивается выручка по диверсификации, практически в два раза, до 12 млрд рублей, выросли поставки энергооборудования, которое корпорация производит на своих предприятиях. "То есть мы не продаем излишки производства, мы перепрофилируем, как вы нам поручали, это производство", - отметил Рогозин.

"И, по сути дела, в рамках антисанкционной политики мы поставляем "Газпрому", "Газпромнефти" и турбонасосы, и различного рода арматуру, и газоперекачивающие аппараты для Амурского ГПЗ и так далее. То есть это очень важное направление говорит о диверсификации и в целом о развитии отрасли", - заключил глава "Роскосмоса".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство "Роскосмос" Гособоронзаказ РГ-Видео

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