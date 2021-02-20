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20.02.2021 11:32
Рубрика: Общество

Рогозин пригласил Путина на стройку

Текст: Кира Латухина
Национальный космический центр уже "выполз из земли". Так образно глава "Роскосмоса" выразился про здание, которое строится в столице на встрече с президентом в Кремле.

"Как проект с Москвой?" - спросил Владимир Путин.

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"Проект с Москвой движется, готов вам показать его в любое время. Уже вышли на этажи, то есть выползли из земли. Скоро будем приступать к основному сооружению", - сообщил докладчик.

"В принципе Москва обещает, что закончит в конце 2022 года, даже 2023-й, немножко с хвостиком 2024 год мы, наверное, захватим, переселение в "Национальный космический центр"", - продолжил глава "Роскосмоса".

Рогозин поблагодарил мэрию за транспортные развязки, открытие новых станций метро, мостов через Москва-реку, это позволит избежать транспортного коллапса.

Туда переедут 8 тысяч работников Центра Хруничева, и КБ "Салют" наконец получит высококвалифицированные и высокотехнологичные рабочие места, сказал глава "Роскосмоса", назвав это своей мечтой. Также туда "переселят" еще 12 тысяч других работников ведущих московских КБ.

На 90 гектарах давно неиспользованной территории по поручению президента создается технопарк. "То есть там появятся со всеми московскими льготами те московские предприятия, которые работают в целом на аэрокосмический кластер", - уточнил Рогозин. "Хорошо", - кивнул Путин.

Общество Наука Общество Космос Правительство "Роскосмос" Президент

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