Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной

Новости

Захарова раскритиковала Британию за фактическое управление некоторыми СМИ 15:23
Ефремова этапировали из Москвы обратно в белгородскую колонию 15:18
Песков анонсировал целый день переговоров Путина с Лукашенко 15:07
Новый глава Росгосцирка намерен возродить престиж циркового искусства 15:00
БЖД и РЖД продолжают возобновление железнодорожного пассажирского сообщения 14:52
Владимир Соловьев прокомментировал блокировку в Clubhouse 14:39
Перезапуск "Секса в большом городе" лишился ещё одного персонажа 14:29
Потанин назвал причину обрушения на Норильской обогатительной фабрике 14:27
В сериале "Ванда/Вижн" появился еще один участник команды Мстителей 13:35
Корвет Балтийского флота совершил деловой заход в Оман 13:26
Минпросвещения предложило ввести льготы на покупку семейных путевок 13:18
Медведев прокомментировал введение санкций против Медведчука на Украине 13:10
Швеция запугивает Финляндию войной из-за своих истребителей 13:09
ЦСКА, "Динамо", "Рубин" бесплатно отдадут футболистов "Тамбову" в аренду 13:08
Эксперт: Москва - лидер по развитию ИТ-компетенций школьников 13:04
Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix по игре Dota 2 12:55
Путин встретится с президентом Киргизии 24 февраля в Москве 12:29
В Челябинске вскрыли аферу при модернизации ледовой арены 12:28
"Спутник V" разрешили применять в Гане 12:26
Начались испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca 12:18
Сибиряка приговорили к 17 годам лишения свободы за терроризм 12:11
Тренер сборной РФ по биатлону был госпитализирован и пропустит окончание ЧМ 12:01
Организации попадут в спецреестр за некачественные госуслуги в соцсфере 11:56
У полнометражного фильма про Чебурашку появилась дата премьеры 11:54
В Калининграде продали уникальный янтарный самородок за 2,2 млн рублей 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
20.02.2021 15:12
Рубрика: Общество

Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной

Текст: Ксения Воронцова
Россияне назвали тех, кого считают настоящими мужчинами: рейтинг возглавили Василий Лановой, Владимир Путин и Константин Хабенский. Такие данные привел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Среди известных личностей респонденты отмечали также Иосифа Кобзона, актера Сергея Безрукова, главу МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, сообщает ВЦИОМ.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Россиянки рассказали, сколько должен зарабатывать мужчина

Также россияне составили рейтинг основных обязанностей настоящего мужчины: он должен беречь семью, участвовать в ее жизни и заботиться о ней (18%), быть защитником (8%), порядочным и достойным человеком (8%), ответственным (5%), вежливым и не забыть посадить дерево и построить дом (по 4%).

По мнению 19% опрошенных, самые ценные качества для мужчины - честность, искренность и прямота. 14% считают, что важны надежность, уверенность и постоянство, 9% - порядочность и справедливость.

Большинство россиян высказались за равноправие в семье в вопросах ведения домашнего хозяйства (85%) и воспитания детей (86%). При этом лишь 35% считают, что зарабатывать деньги должны и мужчина, и женщина. 59% говорят, что обеспечивать семью должен все-таки супруг.

В армии в России должны быть только мужчины, так считают 68% опрошенных. 27% допускают, что и женщины могли бы служить наравне с ними.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ

Главное сегодня

Песков оценил политическую жизнь в России
Минобороны РФ получит первую партию новых ударных дронов
Под завалами на Норильской фабрике обнаружены тела двоих рабочих
За сутки в России подтверждено 12 953 случая в 85 регионах
Получить льготный кредит на строительство дома сможет 21 тысяча семей
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"