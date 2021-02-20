Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной

Россияне назвали тех, кого считают настоящими мужчинами: рейтинг возглавили Василий Лановой, Владимир Путин и Константин Хабенский. Такие данные привел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Среди известных личностей респонденты отмечали также Иосифа Кобзона, актера Сергея Безрукова, главу МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, сообщает ВЦИОМ.

Также россияне составили рейтинг основных обязанностей настоящего мужчины: он должен беречь семью, участвовать в ее жизни и заботиться о ней (18%), быть защитником (8%), порядочным и достойным человеком (8%), ответственным (5%), вежливым и не забыть посадить дерево и построить дом (по 4%).

По мнению 19% опрошенных, самые ценные качества для мужчины - честность, искренность и прямота. 14% считают, что важны надежность, уверенность и постоянство, 9% - порядочность и справедливость.

Большинство россиян высказались за равноправие в семье в вопросах ведения домашнего хозяйства (85%) и воспитания детей (86%). При этом лишь 35% считают, что зарабатывать деньги должны и мужчина, и женщина. 59% говорят, что обеспечивать семью должен все-таки супруг.

В армии в России должны быть только мужчины, так считают 68% опрошенных. 27% допускают, что и женщины могли бы служить наравне с ними.