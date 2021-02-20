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20.02.2021 14:59
Рубрика: Общество

Иммунологи исследовали силу иммунитета после перенесенного COVID-19

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые из Мельбурнского университета, Института Кирби Университета Нового Южного Уэльса и Университета Флиндерса провели исследование динамики изменения реакции иммунной системы человека на коронавирусную инфекцию. Они пытались понять, как иммунные клетки действуют на спайковый белок SARS-CoV-2, помогающий вирусу проникать в клетки человека и размножаться в них. Объектом их исследования стали В- и Т-клетки у 64 пациентов, выздоровевших от COVID-19.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Известно, что В-клетки распознают антигены вируса и отвечают за производство антител, а Т-клетки поддерживают развитие В-клеточного ответа и регулируют иммунитет. Понимание о долговечности индуцированного инфекцией иммунитета к SARS-CoV-2 имеет большое значение для реинфекции и разработки вакцин.

Согласно работе ученых, результаты которой опубликованы в журнале Nature Communications, уровень защитных антител резко падает в первые два-четыре месяца после инфицирования COVID-19. Спустя это время это снижение существенно замедляется. Напротив, S-специфический белок антител класса G (IgG+) накапливаются с течением времени и в конечном итоге составляют значительную часть циркулирующего пула в-клеток памяти. Количество В-клеток, распознающих спайковый белок, увеличивается у пациентов, переболевших инфекцией, независимо от тяжести перенесенного заболевания. Таким образом, вакцина против COVID-19 может потребовать более сильной реакции антител, чем естественная инфекция.

В-клетки продолжают накапливаться и потенциально развиваться с течением времени, считают исследователи. Это полезный фактор для защиты человеческого организма от вируса. Если произойдет повторное заражение, В-клетки "вспомнят" угрозу и вновь активируются. Это подтверждают исследования на животных и редкость подтвержденной повторной инфекции у людей, хотя долговечность этой защиты обсуждается.

"Хотя сообщалось о невероятно длительных защитных реакциях антител при других вирусных инфекциях , таких как корь и оспа, наши данные свидетельствуют о том, что SARS-CoV-2 может отражать иммунитет, реакция сывороточных антител снижается и восприимчивость к вирусной реинфекции происходит в течение 1-2 лет, - сообщают ученые. - Защитный порог для нейтрализации реакции антител на SARS-CoV-2 до настоящего времени не определен и может быть ниже смоделированных нами уровней 1:40 или 1:20".

Особо отмечено, что иммунная защита после вакцинации выявляется сильнее, чем после перенесенной болезни. Теперь исследователи хотят выяснить, могут ли В-клетки распознавать новые штаммы вируса SARS-CoV-2.

Интересно, что отрицательный тест на антитела к вирусу SARS-CoV-2 не означает отсутствие иммунитета к коронавирусной инфекции, поскольку иммунитете может сформироваться на клеточном уровне.

Наука Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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