Система оплаты труда научных сотрудников может быть пересмотрена

Контроль системы оплаты труда научных сотрудников необходимо наладить в рамках цифровизации госуправления. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросам оплаты труда работников бюджетных организаций в сфере высшего образования и науки.

"Президентом в рамках выполнения майских указов поставлена задача обеспечить достойный уровень оплаты труда работников бюджетной сферы, которая должна быть как минимум в два раза выше средней по экономике региона, - подчеркнул Дмитрий Чернышенко. - И факты отклонения в меньшую сторону - повод пересмотреть всю систему. Государство выделяет средства на оплату труда и должно иметь возможность четко понимать, как и по какому принципу ведутся расходы, какие нормы установлены в соотношении уровня зарплат сотрудников и руководителей учреждений. Цифровая трансформация может стать основой для создания понятного и прозрачного механизма формирования, начисления и контроля бюджетных расходов организаций в масштабах страны".

По словам вице-премьера, современные информационные технологии позволят отладить процесс контроля расходов бюджетных организаций в сфере высшего образования и науки по всем специалистам. Ранее президент поручил разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации в целом по стране.