Состязания лучших снайперов России показали на видео

Состязания лучших российских снайперов-спецназовцев показали на видео.

Проект WarGonzo опубликовал эксклюзивный репортаж с закрытых соревнований снайперов спецподразделений. В них приняли участие лучшие стрелки Сил спецопераций Минобороны РФ, Росгвардии, ФСО и МВД России. Прошел турнир на одном из полигонов Росгвардии.

В первом задании требовалось освободить условного заложника. То есть на расстоянии 150 метров поразить мишень, изображающую террориста, не задев голову "девушки", за которую тот прячется.

На втором этапе снайперы демонстрировали работу при повышенной физической нагрузке. Сначала надо было выстрелить с автомобильной покрышки в неустойчивом положении. Затем сбегать за второй шиной, поставить поверх первой и вновь поразить мишень, но уже при сбитом пульсе. После чего повторить действие в третий раз.

На третьем испытании участники отрабатывали тактические действия: снайперская пара после поражения цели начинает отходить и попадает в засаду. Противник открывает огонь. И здесь бойцам требуется применить штатные пистолеты.

Во время четвертого испытания надо было поразить мишени из оконных проемов пятиэтажного дома. А затем на веревках покинуть здание. И все это под артиллерийским обстрелом, который имитировали для дополнительного психологического давления.

На заключительном этапе снайперам вновь пришлось работать в условиях обстрела. Но главная сложность заключалась не в этом. Стрелки не знали, какое время им придется держать мишень в прицеле. Спустить курок можно было лишь после того, как им подадут сигнал. С таким испытанием на выдержку справились немногие.